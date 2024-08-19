تطور عاجل في انتقال محمد عبد المنعم إلى الدوري الفرنسي

ينتظر محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، الانتقال الرسمي إلى نادي نيس الفرنسي بعد مفاوضات طويلة بين الناديين.

وتم الاتفاق مسبقًا على انتقال لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 25 عامًا إلى الدوري الفرنسي عن طريق نادي نيس، مقابل 4 ملايين يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى مليون يورو في صيغة حوافز معتمدة على الأداء، وكذلك 10٪ من نسبة البيع المستقبلي.

ويكشف الموجز تطورات صفقة محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

تطورات صفقة محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

وأفادت التقارير الصحفية الفرنسية، والتي نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية صباح اليوم السبت، أنه من المُتوقع أن ينضم محمد عبد المنعم رسميًا إلى نادي نيس الفرنسي في نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المنتظرأن يقوم اللاعب باستخراج تأشيرة السفر إلى فرنسا لإكمال إجراءات الصفقة. ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات نيس الجماعية إما يوم الأربعاء أو الخميس المقبل.

محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي

موعد ظهور محمد عبد المنعم الأول مع نيس الفرنسي

وحال وصول محمد عبد المنعم وانضمامه رسميًا إلى تدريبات نادي نيس الفرنسي يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين مثلما صرحت التقارير الصحفية الفرنسية، فأنه من المقرر أن يظهر محمد عبد المنعم في مباراة نيس المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي نادي نيس مع نظيره أنجيه، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد.

وفي السياق ذاته، اتفق النادي الأهلى مع مسؤولي نادي نيس الفرنسي، خلال الساعات القليلة الماضية، على تسديد الدُفعة الأولى من قيمة الصفقة التي سينتقل بموجبها محمد عبد المنعم، وقيمتها 2 مليون و400 ألف يورو، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية الصيف المقبل وقيمتها مليون و900، فضلاً عن تسديد مليون يورو للأهلى، عبارة عن "بونص" بشأن مشاركات اللاعب ومساهماته فى تسجيل وصناعة الأهداف بجانب 10% نسبة إعادة بيع.

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