نكشف حقيقة انتقال مصطفى محمد لـ الأهلي بسبب كأس العالم.. خاص

حسم مصدر مقرب من مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفي المصدر في تصريحات لـ "الموجز" دخول الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حقيقة انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي في الصيف

يأتي هذا النفي على خلفية تقارير تحدثت عن رغبة النادي الأهلي في تعزيز صفوفه بصفقات قوية استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بناءً على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر.

مصطفى محمد

وفي سياق متصل، أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، أن الأهلي يراقب مصطفى محمد من خلال شركة تسويق أوروبية في هذا الانتقال الصيفي، تمهيدًا لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد يفكر في الرحيل عن صفوف نانت قبل بدء الموسم الجديد، لكنه الآن مركز تمامًا على فريقه ويركز على تحقيق أداء مميز في المرحلة المقبلة.

وشدد المصدر على أن هناك تأجيل بشأن رحيل مصطفى حتى يناير، وإذا غادر نانت، فإنه سيواصل مشواره في أوروبا دون العودة إلى مصر.

مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن نانت الفرنسي

علاوة على ذلك، يحظى مصطفى بعروض من الدوريات الفرنسية والإنجليزية، ولكنه لم يحدد وجهته بعد، مما يجعله ينتظر فترة الانتقالات الشتوية لاتخاذ القرار النهائي.

في آخر مباراة له مع نانت في الدوري الفرنسي، شارك مصطفى كبديل في التعادل السلبي مع تولوز، حيث دخل الملعب في الدقيقة 75 بدلاً من موسيس سيمون.

صفقات الأهلي الصيفية 2024

وعلى سياق منفصل نجح النادي الأهلي في حسم التعاقد مع اللاعب يوسف أيمن من الدحيل القطري على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار لمدة موسم واحد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووقع الفريق القاهري مع الدولي المغربي يحيى عطية الله من صفوف سوتشي الروسي في الميركاتو الصيفي الجاري على سبيل الإعارة أيضًا لمدة موسم واحد مع وضع بند أحقية الشراء.

اقرأ أيضًا..

العربي القطري يرصد رقمًا جديدًا لضم زيزو من الزمالك

قرارات مثيرة داخل الأهلي بفرمان محمود الخطيب.. رحيل بيبو وعودة مختار مختار





