التطورات الأخيرة بشأن صفقات النادي الأهلي الجديدة 2025| الانتقالات الصيفية بالتفصيل

أبرم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة صفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 في مختلف البطولات.

بطولات ينافس عليها الأهلي في الموسم الجديد

ويستعد النادي الأهلي لخوض موسم شاق ومثير في الفترة المقبلة 2024-2025، والذي سينطلق في سبتمبر المقبل، ويبدأ من خلاله المارد الأحمر للدفاع عن عدد من الألقاب ومنها.

صفقات النادي الأهلي الجديدة 2025

ستكون البداية من كأس السوبر الأفريقي عندما يصطدم بنظيره الزمالك، ثم يتجه الأهلي لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا ورحلة الدفاع عن اللقب، ويأتي هذا بالتوازي مع خوضه منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وكأس السوبر المصري.

صفقات النادي الأهلي الجديدة 2025

ومن الملاعب المحلية والقارية إلى العالمية، حيث يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة، والتي تشهد مشاركة 32 ناديًا، فضلًا عن مشاركته في بطولة الإنتركونتيننتنال بصفته بطلًا للقارة الأفريقية.

ويسلط الموجز على صفقات الأهلي الجديدة والتي أبرمها حتى الآن..

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

وأبرم النادي الأهلي حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صفقتين فقط بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لتدعيم الصفوف وتعويض غيابات الراحلين وتحسبًا للإصابات التي تضرب اللاعبين بسبب ضغط المباريات وكم البطولات التي يشارك فيها الفريق ومنها…

الأهلي يتعاقد مع يوسف أيمن

وتعاقد النادي الأهلي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.

يوسف أيمن - النادي الأهلي

الأهلي يضم يحيى عطية الله

وتعاقد النادي الأهلي في صفقته الثانية مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

ورحل عن الأهلي حتى الآن عدد من اللاعبين ومنهم..

الفرنسي أنتوني موديست - المالي أليو ديانج - التونسي محمد الضاوي كريستو

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