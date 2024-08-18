تحرك عاجل من الزمالك لحسم تجديد عقد زيزو.. وشرط لبيعه

يجتمع مسؤولو نادي الزمالك مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووالده في مقر النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

زيزو ووالده يجتمعان مع حسام المندوه، أمين الصندوق، ونيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، نظرًا لغياب حسين لبيب، رئيس المجلس، الذي اعتذر عن الحضور لأسباب شخصية.

زيزو يقترب من تجديد عقده مع الزمالك وشرط لبيعه

يتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مستقبل زيزو مع النادي في ظل تلقيه عروضًا خارجية للانتقال، مع اقتراب نهاية عقده المقررة في نهاية الموسم المقبل، مما يمنحه حق التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

مصدر مقرب أشار إلى أنه من المحتمل تحديد موعد لجلسة أخرى حتى يتمكن حسين لبيب من الحضور.

زيزو - الزمالك

من جانبه، حددت إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، سعر بيع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اشتراط عرض لا يقل عن 8 ملايين دولار لمناقشته.

وفي الأيام الأخيرة، تلقى الزمالك عروضًا من نادي نيوم السعودي ونادي العربي القطري لضم زيزو، إلا أن العروض الحالية بقيمها لم تلبَ توقعات النادي الأبيض.

الزمالك يعلن زيارة أسرة ضحية حادثة أحمد فتوح

عبد الواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك، أشار إلى أن وفدًا من النادي توجه إلى الإسكندرية اليوم لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد أحمد السيد الشبكي، الذي وافته المنية في حادث أليم تعرض له أثناء تواجده مع فريق الكرة الأول.

تضمن الوفد الذي توجه إلى الإسكندرية، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، عبد الواحد السيد مدير الكرة، وكذلك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، إلى جانب سيد عبد الله "نيمار"، سيف جعفر، ومصطفى الزناري من ثلاثي الفريق، بالإضافة إلى أفراد من الجهاز الإداري.

أوضح مدير الكرة أنه تم انتظار اللحظة المناسبة لإرسال الوفد لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وكان نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن ببالغ الأسى والحزن عن وفاة السيد أحمد السيد الشبكي في حادث مأساوي تعرض له أثناء تواجده مع الفريق.

وقدّم مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبون خالص العزاء لأسرة الفقيد، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا..

صراع محلي عربي على التعاقد مع مهاجم الزمالك.. اسم مفاجأة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين بعد سقوط الأهلي وتعادل الزمالك



