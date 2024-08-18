جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين بعد سقوط الأهلي وتعادل الزمالك

أوشك الدوري المصري الممتاز على الانتهاء، بعد تبقي مباريات محدودة في الموسم الرياضي الجاري 2023-2024، ليسدل الستار على منافساته قبل قرابة العام على انطلاقه في سبتمبر العام الماضي.

وتلقى النادي الأهلي هزيمة أمام مودرن سبورت، في مباراته الختامية في الموسم من الدوري المصري، بعد ضمان تتويجه باللقب، كمان تعثر الزمالك أمام بلدية المحلة بالتعادل، بعد ضمان المركز الثالث في جدول الترتيب

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم وبعد خسارة الأهلي وتعادل الزمالك أمس..

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 34 مباراة - 85 نقطة

2- بيراميدز - 34 مباراة - 79 نقطة

3- الزمالك - 34 مباراة - 56 نقطة

4- مودرن سبورت - 34 مباراة - 54 نقطة

5- سموحة - 34 مباراة - 54 نقطة

6- المصري - 33 مباراة - 52 نقطة

7- زد - 33 مباراة - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 33 مباراة - 45 نقطة

9- إنبي - 34 مباراة - 45 نقطة

10- طلائع الجيش - 34 مباراة - 42 نقطة

11- الاتحاد السكندري - 33 مباراة - 41 نقطة

12- الجونة - 33 مباراة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي - 33 مباراة - 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 34 مباراة - 33 نقطة

15- فاركو - 34 مباراة - 33 نقطة

16- بلدية المحلة - 34 مباراة - 28 نقطة - هبط

17- المقاولون العرب - 33 مباراة - 26 نقطة - هبط

18- الداخلية - 33 مباراة - 19 نقطة - هبط

الزمالك

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

وفي سياق آخر، حسم الدولي الفلسطيني نجم النادي الأهلي وبشكل رسمي، لقب هداف الدوري في نسخته الجارية، بعد انتهاء مشوار منافسيه في الموسم الحالي..

1- وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفاً

2- فيستون مايلي - بيراميدز - 17 هدفاً

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفاً

4- حسام حسن - سموحة - 12 هدفاً

5- مصطفى زيكو - زد - 12 هدفاً

6ـ مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفاً

7ـ صديق أويجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفاً

8ـ ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفاً

9ـ محمد سالم - المقاولون العرب - 11 أهداف

10ـ أحمد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

11ـ شادي حسين - زد - 9 أهداف.

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