صراع محلي عربي على التعاقد مع مهاجم الزمالك.. اسم مفاجأة

تلقى حسام أشرف، المهاجم في الفريق الأول لنادي الزمالك الذي انتهت إعارته إلى بلدية المحلة في نهاية الموسم الحالي، عدة عروض من أندية عربية ومحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستقبل أشرف عروضًا من أندية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، والوداد المغربي، والسواحل الليبي، والجبلين السعودي، بالإضافة إلى أندية عراقية ومحلية كبيرة مثل بيراميدز، وزد، والبنك الأهلي، والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى اهتمام من أندية في الدوري البلجيكي والتركي.

حسام أشرف يقترب من الرحيل عن الزمالك

حسام أشرف ينتظر عقد جلسة مع إدارة الزمالك لتحديد مستقبله، حيث لازال مرتبطًا بعقد مع النادي الأبيض ويتطلب موافقة النادي للانتقال إلى أي نادٍ آخر.

حسام أشرف

بعد انتهاء فترة إعارتهما، يتوقع عودة حسام أشرف وماجد هاني، الثنائي المعار إلى بلدية المحلة، إلى صفوف الزمالك بعد إخطارهما بنهاية فترة الإعارة وعودتهما للفريق الأبيض.

الزمالك يستعيد الثلاثي لمواجهة طلائع الجيش

يعود الثلاثي محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، وزياد كمال لتشكيلة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.

منحت الإدارة الفنية للفريق الثلاثي راحة سلبية من مباريات الدوري السابقة بعد عودتهم من أولمبياد باريس.

تم إخطار الثلاثي بالحضور لتدريبات الفريق يوم الاثنين القادم في إستعداداتهم لمواجهة طلائع الجيش.

تنطلق المباراة بين الزمالك وطلائع الجيش يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الحاملة الحصرية لبطولة كأس مصر.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تدريباته مساء الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في كأس مصر.

بقرار من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تم منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد مباراة بلدية المحلة التي أُقيمت مساء السبت في الدوري الممتاز.

انتهت مباراة الزمالك مع بلدية المحلة بتعادل 2-2 في استاد السلام، ضمن جولة الدوري الممتاز الرابعة والثلاثين.

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