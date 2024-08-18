الأهلي : جلسة أخيرة لحسم صفقة محمد علي بن رمضان

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن التفاوض مع فريق فرينكفاروزي المجري للتعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان في الصيف الحالي.

ويتمسك النادي الأهلي في الوقت الحالي بالتعاقد مع اللاعب بن رمضان خلال الميركاتو الصيفي الجاري بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الغضب الشديد لدى جماهير القلعة الحمراء بخصوص أنباء تراجع النادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع التونسي بن رمضان خلال الصيف الحالي.

تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمد علي بن رمضان

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن ما يتردد عن انسحاب النادي الأهلي من صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان ليس له أساس من الصحة خلال الوقت الحالي.

محمد علي بن رمضان

وأضاف المصدر أن هناك جلسة أخيرة بشأن التفاوض مع النادي المجري من أجل إقناعه بالتنازل عن طلباته المالية لحسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء خاصًة أن هناك تمسك كبير من جانب كولر بضم اللاعب.

وأنهى المصدر بأن الـ24 ساعة القادمة ستكون فاصلة بشكل كبير حول مستقبل صفقة التعاقد مع التونسي بن رمضان سواء بحسمها أو صرف النظر عن اتمامها واللجوء إلى خيارات أخرى.

تقارير تونسية : بن رمضان يرفض عرض الأهلي

تقارير صحفية تونسية أكدت أن محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الترجي التونسي السابق وفرينكفاروزى المجري، رفض العرض الذي قدمه النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع فوت 24، فإن محمد علي بن رمضان قد رفض عرض الأهلي المصري اليوم الجمعة.

الأهلي قد تقدم بعرض رسمي لضم بن رمضان خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد التوصل إلى اتفاق مع فريق فرينكفاروزى المجري، إلا أن قرار اللاعب وضع حدًا لهذه الصفقة.

الأهلي كان يسعى للتعاقد مع اللاعب التونسي لتعويض غياب النجم المالي آليو ديانج الذي انتقل إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وطلب النادي المجري في البداية 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، لكنه وافق لاحقًا على تخفيض المبلغ إلى مليونين و700 ألف دولار.

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