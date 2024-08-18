تطورات مثيرة في أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد واقعة الدهس

شهدت الساعات الأخيرة تطورات في أزمة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، بعد واقعته الأخيرة، وتسببه في حادث سير أدى لوفاة أمين شرطة على طريق العلمين الجديدة.

ويكشف الموجز تطورات أزمة أحمد فتوح بعد تدخل مرتضى منصور والتصالح مع أسرة الراحل بسبب حادث السير..

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ أحمد فتوح

ومن جانبه، كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تطورات أزمة أحمد فتوح، وتصالحه مع أسرة أمين الشرطة الذي توفى نتيجة حادث سير لاعب الزمالك.

وكتب مرتضى منصور على صفحته:" الحمد لله يارب تكمل على خير، أسرة المرحوم بإذن الله السيد الشوبكي اشترطت للتصالح والتسامح أن يعتذر علانية المدعو أحمد سالم المستغل لقناة الشمس، للترويج للجنة العار الفاشلة".

وأضاف مرتضى منصور:" لأنه أساء للمرحوم واتهمه بالرعونة كذبًا، وأن تنشر لجنة العار نعي رسمي باسم نادي الزمالك، لأن لجنة العار تجاهلت تقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم، فاضطر المتحدث الرسمي أن يقدم اعتذار لأسرة المرحوم عن تصريحاته الاستفزازية التي اساءت للمرحوم كما رضخت لجنة العار لشرط أسرة المرحوم للتصالح ونشرت نعي متأخر جدا جدا".

الزمالك يقدم واجب العزاء في ضحية أحمد فتوح

وأردف:"اليوم الأحد بناء على طلب الأسرة المحترمة، يتوجه وفد من لاعبي الزمالك وبعض الإداريين إلى حي فيلمنج بالإسكندرية لتقديم واجب العزاء المتأخر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا، وفي المساء ان شاء الله يتم عقد جلسة الصلح بحضور أسرة احمد فتوح وأسرة المرحوم".

احمد فتوح

حقيقة تقديم دية 15 مليون جنيه لأسرة ضحية فتوح

واختتم:"لذلك اؤكد كل ما نشر من أن أسرة المرحوم السيد الشبكي تقاضت مبلغ 15 مليون جنية فدية هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة فكفى إطلاق شائعات تسئ لعائلة المتوفي وتسئ ايضا للموقف القانوني لـ فتوح ".

متحدث الزمالك يرد على مرتضى منصور

ومن جانبه رد أحمد سالم متحدث نادي الزمالك الإعلامي على تصريحات واتهامات مرتضى منصور بطريقة غامضة، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ على صواب ".

اقرأ أيضًا..

قرار صادم من النيابة العامة ضد أحمد فتوح.. والطب الشرعي كلمة السر

تطورات مصيرية في أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد حادث الدهس