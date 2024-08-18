مورينيو يتحدث عن اعتداء الجماهير على رئيس فنربخشة التركي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، عن موقفه بعد اعتداء الجماهير على رئيس النادي علي كوتش، في ليلة سقوط فريقه أمام جوزتيبي في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز.

وسقط فنربشخة تحت قيادة مورينيو في فخ الخسارة أمام جوزتيبي، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا، ونجح خلالها الأخير في تحقيق الريمونتادا والفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدوري التركي.

مورينيو يكشف أسباب السقوط في الدوري التركي

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، خلال تصريحاته التى أدلى بها في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لاعبو فريقي كان يجب عليهم أن يستلقوا على الأرض إذا لزم الأمر، ويجب أن يتظاهروا بالإصابة، قد يرى البعض أن هذا ضد كرة القدم في بعض البلدان، وفي البلدان الأخرى هذا أمر عادي".

وأضاف مورينيو:" إذا فعلنا ما يفعله الخصوم بنا، فسنستغل الفرص التي تقتل المباراة، وقلت إنه يجب أن نكون طموحين ونستغل الفرص خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، وأنا لست ساحرًا، أنا فقط أمتلك الخبرة".

وتابع البرتغالي تصريحاته: "قلت للاعبين أن جوزتيبي إذا سجل هدفًا سيعود إلى المباراة، ولكننا لم نمتلك الطموح لإنهاء المباريات، ولم نتحلى بالذكاء".

مورينيو يعلق على واقعة الاعتداء على رئيس فنربخشة

وعن اعتداء الجماهير على رئيس فنربخشه علي كوتش، قال مورينيو: "لا أعرف ماذا حدث، لأنني لم أشاهد الأحداث، كان هناك حشد كبير ولم يفهم لاعبو فريقي ما الذي حدث، كنت أحاول فقط تحفيز لاعبي فريقي".

وأنهى مورينيو حديثه: "لو كنا سجلنا الهدف الثالث لما كان هناك أي مشكلة، ولكن جوزتيبي لديه لاعبون طوال القامة، وكان يجب أن ندافع جيدًا في الكرات الطويلة، وألا نستقبل مثل هذا الهدف".

حوزيه مورينيو

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تفاصيل سقوط رئيس فنربخشة أرضًا بسبب الجماهير

وشهدت مباراة فنربخشة ضد جوزتيبي أحداثًا مؤسفة، بعدما قررت قوات الأمن منع عدد كبير من دخول الملعب لتجنب الاشباكات.

وفي بداية الشوط الثاني، توقف اللقاء بسبب الشغب، وهو ما دفع علي كوتش رئيس فنربخشة، للوصول إلى المدرجات الخارجية، ومحاولة مساعدة للجماهير التي لم تتمكن من الدخول، وهو ما أشعل غضب جماهير المنافس، التي أسقطته على الأرض وألقت عليه زجاجات المياه وإحداث فوضى، انتهت بتدخل الأمن.

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