بعد وسام أبو علي.. قائمة الهدافين الأجانب في الدوري المصري الممتاز

نجح الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، في حسم لقب هداف الدوري المصري الممتاز لصالحه، رغم خوضه 19 مباراة فقط بقميص المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع وسام أبو علي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليخوض معهم 19 مباراة فقط وينجح فيهم في تسجيل 18 هدفًا، ويخطف صدارة هدافي الموسم الرياضي الجاري من الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز.

ويسلط الموجز الضوء على أبرز أرقام وسام أبو علي نجم الأهلي، في الموسم الرياضي المنقضي من الدوري المصري الممتاز، وتحقيقه عدة أرقام قياسية وترتيبه في قائمة الهدافين الأجانب في المسابقة المحلية..

قائمة الهدافين الأجانب في الدوري المصري قبل وسام أبو علي

السوداني حمدتو أحمد – الترسانة – موسم 1949-50

اليمني علي محسن – الزمالك – موسم 1960-61

النيجيري جون أوتاكا – الإسماعيلي – موسم 1999-2000

الأنجولي أمادو فلافيو – الأهلي – موسمي 2006-07 و2008-09

الغاني بابا أركو – طلائع الجيش – موسم 2008-09

النيجيري مينسوا بوبا – اتحاد الشرطة – موسم 2009-10

الغاني جون أوتاكا – الإسماعيلي – موسم 2013-14

المغربي وليد أزارو – الأهلي – موسم 2017-18

الأنجولي كريستوفاو مابولولو – الاتحاد – موسم 2022-23

الفلسطيني وسام أبو علي – الأهلي – موسم 2023-24

وسام أبو علي - النادي الأهلي

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي في الدوري المصري

وحقق وسام أبو علي جملة من الأرقام المميزة منذ انضمامه إلى النادي الأهلي وخوضه منافسات الموسم الرياضي الجاري المنقضي من الدوري المصري الممتاز في الدور الثاني، ومنها..

أصبح وسام أبو علي هو اللاعب الأجنبي رقم 10 الذي يفوز بلقب هداف الدوري المصري

بات وسام أبو علي هو أول لاعب من فلسطين يتوج بلقب هداف الدوري المصري.

وبهذه الإحصائية أصبح وسام أبو علي هو ثاني لاعب من قارة آسيا بعد الدولي اليمني علي محسن مع الزمالك موسم 1960-61

أصبح وسام أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالتساوي مع المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي السابقة برصيد 18 هدفا لكل منهما

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