حصاد الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الموسم 2023-2024

أسدل الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم المنقضي 2023-2024، بعد رحلة شاقة استمرت قرابة العام، والتي شهدت تنافس قوي من 18 ناديًا لمدة 34 جولة.

انتهاء الدوري المصري بعد 335 يومًا

وانتهت منافسات الدوري المصري الممتاز بعد 335 يومًا، ليكون الموسم من أصعب مواسم المسابقة المحلية الأعرق، إذ انطلقت في 18 سبتمبر الماضي قبل ختامها أمس، وذلك بعدما خاضت الأندية 306 مباريات شهدت تسجيل 730 هدفا.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأرقام التي شهدها الدوري المصري الممتاز في نسخته الأخيرة..

أبرز أرقام الدوري المصري الممتاز

البطل: الأهلي

أقوى خط دفاع: بيراميدز 27 هدفًا

أقوى خط هجوم: الأهلي 75 هدفًا

الأكثر خروجا بشباك نظيفة: أحمد الشناوي – بيراميدز - 13 مباراة

هداف الموسم: وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفًا

الأكثر صناعة للأهداف: محمد الشيبي – بيراميدز - 9 أهداف

الأكثر تسجيلا من ركلات الجزاء: حسام أشرف – بلدية المحلة - 6 أهداف

الأكثر مساهمة تهديفية: وسام أبو علي (الأهلي) – فيستون ماييلي (بيراميدز) - 22 هدفا

الأكثر حصولا على ركلات جزاء: صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى زيكو (زد أف سي) – حسام أشرف (بلدية المحلة) – مروان حمدي (بيراميدز) – رأفت خليل (زد أف سي) - 3 ركلات جزاء.

الأكثر مشاركة بعدد المباريات: مصطفى زيكو (زد أف سي) – أحمد خليل "كالوشا" (إنبي) – أحمد صبيحة (إنبي) – علي زعزع (مودرن سبورت) – جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) – كريم الديب (الاتحاد السكندري) - 33 مباراة

الزمالك - الدوري المصري الممتاز

الأكثر حصولا على بطاقة صفراء: علي فوزي (إنبي) – شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) – أيمن موكا (الجونة)– طارق علاء (الزمالك) – سمير فكري (المصري البورسعيدي) – أرنو راندريانانانتيناينا (الجونة) – أحمد عبد الرسول (الجونة) - 8 بطاقات صفراء

الأكثر حصولا على بطاقة حمراء: باهر المحمدي (المصري البورسعيدي ) – أحمد حسام (الجونة) – أحمد علاء (المقاولون العرب) – صلاح محسن (المصري البورسعيدي) - مرتان.

الهابطون: بلدية المحلة - المقاولون العرب - الداخلية

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