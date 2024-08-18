العربي القطري يرصد رقمًا جديدًا لضم زيزو من الزمالك

يصر مسؤولو نادي العربي القطري على ضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم "الموجز" أن النادي القطري قد قرر زيادة قيمة العرض المقدم لشراء زيزو من الزمالك.

العربي القطري يرفع عرضه لضم زيزو من الزمالك

مصدر مسؤول في نادي الزمالك أكد أن نادي العربي القطري قد رفع عرضه لشراء زيزو إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى فترة إعارة للمهاجم السوري عمر السومة لمدة موسم، بعد أن كان العرض الأول 3 ملايين دولار فقط.

المصدر أشار إلى أن عرض نادي نيوم السعودي لا يزال قائمًا أيضًا، وأن الناديين السعودي والقطري ما زالا يرغبان في ضم اللاعب.

حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، كشف تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بـ"زيزو" ووالده في مكتبه بالزمالك، لمناقشة مستقبل اللاعب وسط تلقيه عروضًا للرحيل.

زيزو - الزمالك

وأكد المندوه في تصريحات صحفية أنه تمت مناقشة مصير زيزو مع الزمالك، وأبلغ اللاعب بثبات مجلس الإدارة على بقائه مع النادي، لأنه جزء أساسي من صفوف الفريق.

من المقرر تحديد جلسة أخرى مع اللاعب ووالده لحسم قرار تجديد عقده مع الزمالك، نظرًا لرغبة الإدارة في بقاء اللاعب وعدم رحيله.

حسام أشرف على رادار الرحيل من الزمالك

تلقى حسام أشرف، المهاجم في فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذي انتهت إعارته لصفوف بلدية المحلة بنهاية الموسم الحالي، عروضًا متعددة من أندية عربية ومحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر صحفية حسام أشرف تلقى عروضًا من أندية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، والوداد المغربي، والسواحل الليبي، والجبلين السعودي، بالإضافة إلى أندية عراقية أخرى.

كما تلقى عروضًا من أندية محلية مهمة مثل بيراميدز، وزد، والبنك الأهلي، والاتحاد السكندري هذا بالإضافة إلى انتظاره عرضًا من أحد أندية الدوري البلجيكي والتركي.

ينتظر حسام أشرف عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لتحديد مصيره في المرحلة القادمة، خاصة وأن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد سار مع النادي الأبيض ويتطلب موافقة النادي للانتقال إلى أي نادٍ آخر.

اقرأ أيضًا..

قرارات مثيرة داخل الأهلي بفرمان محمود الخطيب.. رحيل بيبو وعودة مختار مختار

تحرك عاجل من الزمالك لحسم تجديد عقد زيزو.. وشرط لبيعه

