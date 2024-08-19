أسرة ضحية أحمد فتوح تصدم لاعب الزمالك قبل محاكمته اليوم

وجهت أسرة الراحل محمد السيد ضحية حادث أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، صدمة قوية للاعب الفارس الأبيض، قبل بدء محاكمته صباح اليوم الاثنين في محكمة جنايات مطروح.

ويخضع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، اليوم لأولى جلسات محاكمته، في قضيتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

موعد محاكمة أحمد فتوح بعد القتل الخطأ

وتعقد محكمة جنايات مرسى مطروح في الدائرة الثانية جنايات اليوم الاثنين، جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بتهمتي التسبب في قتل المجني عليه أحمد السيد أمين الشرطة، بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر، بعد إيجابية العينة التي خضع لها تحت رعاية الطب الشرعي.

وترصد الموجز أبرز تصريحات أسرة ضحية أحمد فتوح..

تصريحات أسرة ضحية أحمد فتوح

ونفت أسرة أحمد فتوح على هامش حضورها أولى جلسات المحاكمة اليوم الاثنين، أنباء التصالح بينهم وبين اللاعب، مثلما تردد في الساعات الأخيرة على لسان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وأكد أحد أفراد أسرة ضحية أحمد فتوح أن أسرة المجني عليه لن تقبل الدية مثلما تردد، وأنه أمر مرفوض تمامًا لأسرة محمد السيد الضحية وهم زوجته وأبنائه وأشقائه.

أحمد فتوح - لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر

وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح لبدء محاكمته

ووصل أحمد فتوح صباح اليوم الاثنين إلى محكمة جنايات مطروح، والتي تنعقد بحضور المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وصول أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح

ووصل أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح إلى محكمة مطروح، لبدء الترافع عن اللاعب في قضية القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

اعترافات أحمد فتوح بعد القبض عليه

وخلال التحقيقات التي خضع لها اللاعب بعد القبض عليه، قال اللاعب أحمد فتوح إنه كان في اتجاهه إلى إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وحال سيره على الطريق السريع، فوجئ بشخص يعبر الطريق وحاول بشتى الطرق أن يتفاداه، لكنه صدمه دون قصد جنائي منه.

اقرأ أيضًا..

قرار صادم من النيابة العامة ضد أحمد فتوح.. والطب الشرعي كلمة السر

تطورات مصيرية في أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد حادث الدهس