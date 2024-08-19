تفاصيل عقوبات انسحاب الأهلي من كأس مصر بعد خطاب اتحاد الكرة للزمالك

تحددت عقوبات النادي الأهلي رسميًا بعد انسحابه من بطولة كأس مصر من دور الـ 16 في نسختها الجارية، بعد خطاب اتحاد الكرة إلى نادي الزمالك مساء اليوم الاثنين.

الأهلي يعتذر عن عدم استكمال كأس مصر

وأعلن النادي الأهلي مساء الجمعة الماضي، اعتذاره بشكل رسمي عن استكمال بطولة كأس مصر في نسختها الجارية، وعدم مواجهة فاركو في دور الـ 16.

الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن لائحة كأس مصر

وأرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر من خلاله عن لائحة بطولة كأس مصر والعقوبات المفترض توقيعها على الأندية حال الانسحاب.

ورد اتحاد الكرة على خطاب الزمالك، مؤكدًا أن العقوبات تؤدي لحرمانه من خوض الموسم التالي من المسابقة مع فرض غرامة قدرها مليون جنيه حال انسحابه قبل دور الـ 16، على أن تتضاعف الغرامة حال انسحب من دور ربع النهائي.

وكان الزمالك يخطط للانسحاب من كأس مصرفي نسخته الجارية، بسبب رغبته في منح لاعبيه فرصة للراحة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الزمالك

الزمالك يحسم موقفه من كأس مصر بعد خطاب الجبلاية

ومن جانبه، حسم أحمد سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، موقف الفريق من خوض منافسات كأس مصر بعد خطاب اتحاد الكرة.

وقال متحدث الزمالك في تصريحاته، إن الفريق سوف يشارك في مباريات كأس مصر

وأن الفريق يستعد بشكل طبيعي لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ 16 لمباريات كأس مصر بعد غدا الأربعاء

الموجز يرصد عقوبات الأهلي بعد خطاب الجبلاية الرسمي..

عقوبات النادي الأهلي بعد الانسحاب من بطولة كأس مصر

1- اعتبار النادي الأهلي خاسرا أمام نادي فاركو بنتيجة 2-0 في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويرفع اسم الأحمر من جداول المسابقة.

2- يحرم النادي الأهلي من الاشتراك في بطولة كأس مصر في الموسم التالي.

3- انسحاب النادي الأهلي من دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، يعني توقيع غرامة عليه قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك المقدر بـ50 ألف جنيه، ما يعني غرامة ضد الأحمر تصل إلى مليون جنيه.

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