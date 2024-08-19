التفاصيل الكاملة حول مستقبل زيزو مع الزمالك.. والده كلمة السر

كشف مصدر مقرب من اللاعب أحمد السيد زيزو جناح نادي الزمالك عن مستقبله داخل القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول مسئولو الزمالك في الوقت الحالي برئاسة حسين لبيب إقناع زيزو بتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض بذات الراتب الذي يحصل عليه في الموسمين الماضيين.

زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك بسبب والده

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن هناك حالة من الاستياء الشديد لدى والد زيزو من عدم زيادة عرض الزمالك لتجديد عقد نجله في الوقت الذي تلقى من خلالها عروضًا سعودية ضخمة تريد التعاقد معه.

زيزو - الزمالك

وأضاف المصدر أن والد زيزو حتى هذه اللحظة يفضل رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصًة بعد تلقيه عرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد من نيوم السعودي.

وأفاد المصدر أن زيزو بالفعل لديه رغبة في البقاء مع الزمالك ولكن هناك صعوبة في تجديد عقده حتى الأن بسبب المقابل المادي الضعيف المعروض عليه من جانب الإدارة البيضاء.

الزمالك يحاول إقناع زيزو بتجديده عقده

حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، كشف تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بأحمد مصطفى زيزو ووالده في مكتبه بالنادي، لمناقشة مصير اللاعب الذي يواجه عروضًا للانتقال من النادي.

وصرح المندوه لصحيفة قائلاً في تصريحات صحفية إنه تمت مناقشة مستقبل زيزو مع الزمالك خلال الاجتماع، وأبلغ اللاعب بأن مجلس الإدارة يصر بشدة على بقاءه ضمن صفوف النادي، نظرًا لأهميته كواحد من أبرز العناصر في الفريق.

وأشار أمين صندوق النادي إلى أنه سيتم تحديد موعد لاجتماع آخر مع اللاعب ووالده لحسم قضية تجديد عقده مع الزمالك، حيث تتمنى إدارة النادي بقاء اللاعب وعدم رحيله.

في الوقت ذاته تقدم نادي العربي القطري بعرض إلى الزمالك بقيمة 3 ملايين دولار مع إعارة الدولي السوري عمر السومة لمدة موسم مقابل التعاقد مع أحمد زيزو في الصيف الجاري.

ويناقش مسئولو الزمالك في الفترة الحالية مع زيزو ووالده إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء أو تجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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