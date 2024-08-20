بالساعة مواعيد اهم مباريات اليوم في كأس مصر والملاعب العالمية

تنطلق بداية من اليوم الثلاثاء، منافسات ثمن النهائي من بطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2023 - 2024، حيث تقام مواجهة صعبة وقوية بين نادي إنبي ونظيره مودرن سبورت.

وتقام على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 20 اغسطس 2024، عددًا من المباريات النارية والمثيرة في مختلف البطولات على الملاعب العالمية، حيث تستكمل منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا ومختلف البطولات الأوروبية للموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025.

ويسلط الموجز الضوء في السطور التالية على أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في مختلف البطولات والملاعب العالمية بالمواعيد والقنوات التي ستقوم بعرضها…

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

مودرن سبورت ضد إنبي - في تمام الساعة 9 مساء - على قناة أون تايم سبورت التردد الفضائي

إنبي

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب ضد كارباج اغدام – في تمام الساعة 10 مساء

بودو جليمت ضد سرفينا زفيزدا – في تمام الساعة 10 مساء

ليل ضد سلافيا براج – في تمام الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



إف سي نوح ضد روجومبروك – في تمام الساعة 7 مساء

الأهلي ينسحب من بطولة كأس مصر

وأعلن النادي الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال بطولة كأس مصر في نسختها الجارية، لينسحب حامل اللقب من مواجهته المقبلة والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضد نظيره فاركو، ليتأهل فاركو مباشرة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

الموجز يرصد عقوبات الأهلي بعد خطاب الجبلاية الرسمي إلى نادي الزمالك بشأن الانسحاب من منافسات كأس مصر في نسختها الجارية..

عقوبات النادي الأهلي بعد الانسحاب من بطولة كأس مصر

1- اعتبار النادي الأهلي خاسرا أمام نادي فاركو بنتيجة 2-0 في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويرفع اسم الأحمر من جداول المسابقة.

2- يحرم النادي الأهلي من الاشتراك في بطولة كأس مصر في الموسم التالي.

3- انسحاب النادي الأهلي من دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، يعني توقيع غرامة عليه قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك المقدر بـ50 ألف جنيه، ما يعني غرامة ضد الأحمر تصل إلى مليون جنيه.

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