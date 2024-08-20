جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.. كأس مصر أبرزها

يستعرض لكم "الموجز" جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 وذلك بمختلف أنحاء العالم والدوريات العالمية.

ومع خوض عدد أكبر من مباريات الجولة الأولى في الدوريات الخمس الكبرى، يقل عدد المواجهات بشكل كبير يوم الثلاثاء.

وتتبقى في الكرة المصرية عن موسم 2023/2024 بعض اللقاءات في مسابقة كأس مصر التي تشهد مباراتين في دور الـ 16.

واعتذر النادي الأهلي في وقت سابق عن استكمال مشواره في مسابقة وعدم خوض مباراته ضد فاركو ليصعد الأخير لملاقاة نادي المصري البورسعيدي في ربع نهائي المسابقة المحلية.

وزادت أيضًا تكهنات اعتذار الزمالك عن استكمال مسابقة كأس مصر واللحاق بالأهلي وعدم لعب مباراته مع طلائع الجيش.

ليتزايد آمال وطموحات الفرق المشاركة في كأس مصر من أجل تحقيق لقب مهم في ظل غياب أحد القطبين

مواعيد مباريات اليوم



ونستعرض لكم في السطور التالية جدول مباريات اليوم كالتالي:

مباريات اليوم في كأس مصر

الإسماعيلي - سموحة - 06:00 بتوقيت السعودية - OnTime sports.

مودرن سبورت - إنبي - 09:00 بتوقيت السعودية - OnTime sports.

دوري يلو

07:20 ـ الجبلين VS الفيصلي

07:20 ـ العين VS الباطن

08:50 ـ الجبيل VS الصفا

دوري المؤتمر الأوروبي

10:00 ـ دينامو زغرب VS كارباغ اغدام

10:00 ـ ليل VS سلافيا براغ



القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس مصر عبر عبر مجموعة قنوات أون سبورتس و هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات المسابقة المحلية هذا الموسم 2023/2024 وذلك علي قناة أون سبورتس 1.

في حين تذيع قنوات بي إن سبورت القطرية مباريات بطولة الدوري الأوروبي كما ستنقل شبكة قنوات “ssc” السعودية مباريات دروي يلو.

اقرأ أيضًا..

التفاصيل الكاملة حول مستقبل زيزو مع الزمالك.. والده كلمة السر

تفاصيل عقوبات انسحاب الأهلي من كأس مصر بعد خطاب اتحاد الكرة للزمالك



