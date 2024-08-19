اتحاد الكرة يوجه ضربة قوية لـ الأهلي بسبب كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء مباراة الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي ضد فاركو في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد انسحاب الأهلي من البطولة، مما جعل فاركو يتأهل لمواجهة المصري في دور الـ8.

تم حسم الجدل حول هذه المباراة من قبل الاتحاد بعد مرور 10 أيام على إعلان الأهلي انسحابه، بسبب رغبته في الحصول على فترة راحة بعد موسم طويل.

عقوبات مدوية تنتظر الأهلي بعد الانسحاب من كأس مصر

وتعرض الأهلي لعقوبات بموجب المادة 62 من لائحة المسابقات للاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي حالة انسحاب أي فريق بعد بدء المسابقة أو أثناء مباراة، تنص المادة على تطبيق عقوبات، منها اعتبار الفريق الخاسر بهدفين دون رد، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه بناءً على قيمة الاشتراك بالبطولة.

هذا بالإضافة إلى الأضرار المالية التي يمكن تحميلها على النادي.

وسيتم حرمان النادي من المشاركة في كأس مصر في الموسم القادم.

داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي، تجري مناقشات مستمرة مع المدير الفني للفريق الأول، السويسري مارسيل كولر، الذي يقضي إجازته حاليا في بلاده بعد انتهاء الموسم الكروي بمصر.

4 لاعبين خارج قائمة الأهلي الأولية في الموسم الجديد

وفقًا لمصدر داخل النادي، تدور هذه المناقشات في قطاع الكرة والجهاز الفني لوضع قائمة الفريق في الموسم الجديد، حيث سيشارك المارد الأحمر في منافسات الموسم المقبل.

وأكد المصدر وجود مفاجأة كبيرة في القائمة الجديدة، حيث سيتم استبعاد 4 نجوم منها.

وأوضح المصدر أن الثنائي علي معلول وكريم فؤاد سيتم استبعادهما بسبب الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا، إذ يُعاني معلول من إصابة في وتر أكيلس وكريم فؤاد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار إلى أنه من المتوقع قيد معلول في القائمة خلال يناير المقبل بعد تعافيه من الإصابة، بينما يأمل الجهاز الفني في عودة كريم فؤاد للفريق قبل نهاية الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن هناك نجمين سيتم استبعادهما من قائمة الأهلي في الموسم الجديد بسبب عدم الحاجة لخدماتهما.

وخسر الفريق الأول للنادي الأهلي أمام مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة جرت على استاد القاهرة السبت الماضي، لتكون هذه المباراة ختاماً لمنافسات بطولة الدوري الممتاز، التي توج بها المارد الأحمر للمرة الـ44 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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