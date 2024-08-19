أرقام مثيرة لـ أحمد عبد القادر مع الأهلي قبل انتقاله لـ قطر

أفصح نادي قطر القطري عن التوقيع مع أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز صفوفه في الدوري القطري.

تمت إعارة عبد القادر إلى قطر لموسم واحد دون بند يمنح النادي القطري أحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

أرقام أحمد عبد القادر مع الأهلي

وفيما يلي أبرز إحصائيات أحمد عبد القادر مع الأهلي في آخر موسم له مع الفريق قبل انتقاله إلى قطر، حسب "ترانسفيرماركت":

شارك في 23 مباراة مع الأهلي (18 في الدوري المصري، 4 في دوري أبطال أفريقيا، وواحدة في دوري أبطال أفريقيا).

سجل 3 أهداف خلال الموسم الأخير، منها هدفان في الدوري ضد الزمالك وزد، وهدف في دوري أبطال أفريقيا، وصنع هدفين آخرين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، ولعب 945 دقيقة.

أحمد عبد القادر - الأهلي



تم الاتفاق بين مسؤولي الأهلي وقطر على إعارة اللاعب مقابل 550 ألف دولار، بالإضافة إلى 50 ألف دولار "بونص" تدفع للأهلي في حال تحقيق اللاعب لأهداف معينة.

وأفادت صحيفة "الراية" القطرية بأن انضمام أحمد عبد القادر سيعزز خط وسط الفريق، ويعتبر بديلًا للاعب البرازيلي برونو تاباتا الذي انتهت إعارته.

أجرى عبد القادر الفحص الطبي في مستشفى سبيتار وسينضم إلى تدريبات الفريق في الساعات القادمة استعدادًا للمباراة المقبلة ضد الشمال في الجولة الثالثة من الدوري القطري يوم الخميس في استاد البيت.

نجم الزمالك يوضح سر رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي

أدلى أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، برأيه بشأن ترك أحمد عبد القادر صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى هجوم اللجان الإلكترونية عليه بشكل مباشر.

في تصريحات متلفزة قال أسامة حسن: "أحمد عبد القادر كان محل انتقاد في النادي الأهلي منذ تحدثت عن اللجان الإلكترونية".

وأضاف: "كان اللاعب الأهم في الفريق، وكانت هناك انتقادات ضده في المدرجات، وحذره سيد عبد الحفيظ. بعد ظهور اللجان الإلكترونية المعروفة بالنادي، تغيرت الأمور تمامًا، وأصبح من أبرز اللاعبين في مصر لبعض الوقت، ثم خرج من الصورة خارج الملعب".

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