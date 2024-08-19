اول ظهور لـ محمد عبد المنعم.. موعد ماتش نيس الفرنسي ضد انجيه

تترقب جماهير النادي الأهلي ظهورمحمد عبد المنعم لأول مرة مع ناديه الجديد نيس الفرنسي، بعد الاتفاق النهائي على كافة تفاصيل الانتقال بين الناديين وفي انتظار وصول اللاعب إلى الأراضي الفرنسية للإعلان الرسمي عن الصفقة.

تقارير فرنسية، وعلى وجه التحديد صحيفة "ليكيب"، كشفت عن توقيت وصول محمد عبد المنعم، حيث أشارت إلى أنه "إذا سارت الأمور على النحو المطلوب، فسينضم المدافع محمد عبد المنعم إلى التدريبات يوم الأربعاء أو الخميس في نيس".

موعد أول ظهور لـ محمد عبد المنعم مع نيس الفرنسي

ومن المتوقع أن يصل محمد عبد المنعم إلى نيس نهاية هذا الأسبوع، مما يعني أن ظهوره الأول بزي نيس الفرنسي سيكون في الأسبوع المقبل.

وستنطلق الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن يواجه نيس نادي أنجيه في السادسة مساء الأحد القادم.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حصرياً نقل مباريات الدوري الفرنسي عبر قنواتها المشفرة.

محمد عبد المنعم

نادي نيس بدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بخسارة أمام أوكسير بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الافتتاحية.

وعلم “الموجز” أن محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي ومنتخب مصر يستعد ، حالياً للسفر إلى فرنسا لإتمام انتقاله إلى نادي نيس، بعد إنهاء إدارة النادي الأهلي ونادي نيس تفاصيل الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موعد سفر محمد عبد المنعم للانضمام إلى نيس الفرنسي

من المزمع أن يسافر محمد عبد المنعم إلى فرنسا نهاية هذا الأسبوع لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وفي الوقت الحالي، يعمل محمد عبد المنعم على صياغة رسالة سينشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستجرام) ليُودع جماهير النادي الأهلي قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نيس الفرنسي.

ويتطلع عبد المنعم لشرح تفاصيل رحيله عن النادي الأهلي وأسباب اختياره لاحتراف كرة القدم في أوروبا.

كما سيُطلب من جماهير الأهلي دعمه ومساندته في رحلته الاحترافية كونه جزءاً من تاريخ النادي الأحمر وسيحمل اسم النادي في المنافسات الأوروبية، ولطالما قاد النادي للفوز بالبطولات.

نادي نيس الفرنسي وافق على طلب الأهلي بتعديل جدولة دفع قيمة الصفقة التي تبلغ 4.3 مليون يورو، حيث عرض النادي الفرنسي في البداية دفع المبلغ على 4 دفعات خلال 3 سنوات، لكن الأهلي رفض هذا الاقتراح، مما دفع نيس لتعديله إلى دفعتين.

توصل الأهلي ونيس خلال الساعات الأخيرة إلى اتفاق بدفع الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، التي تبلغ 2.4 مليون يورو، حاليًا، على أن يتم دفع الدفعة الثانية في الصيف المقبل بقيمة 1.9 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع مليون يورو للأهلي كمكافأة عن مشاركات اللاعب وإسهاماته في تسجيل وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى نسبة 10% من قيمة إعادة بيعه.

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