القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

يواصل باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي الممتاز، عندما يلتقي بنظيره مونبيليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري في موسمه الجديد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي

ستنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره مونبيلييه في منافسات الدوري الفرنسي، في تمام العاشرة مساء إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء معقل نادي العاصمة الفرنسية.

ويستعرض الموجز القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز، وتردد القنوات وكيفية استقبالها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنقل مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نظيره مونبيلييه في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الرياضي الجاري، عبر القنوات التالية:

Nova Sport Bulgaria

Sport TV2 Portugal

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 4

Arena Sport 5 HD Croatia

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي

قناة Varzesh TV 1 / Varzesh TV 2 ويمكن استقبالها عبر التردد Yahsat52.5°E-11804 H 27500.

قناة SETANTA SPORT 1 ويمكن استقبالها عبر التردد AzerSpace 46°E -11023 H 16500

قناة SETANTA SPORT 2 ويمكن استقبالها عبر التردد AzerSpace 46°E -11023 H 16500

قناة TV 3 HD ويمكن استقبالها عبر التردد Intelsat 902 62°E -11555 H 30000

قناة VARZISH HD ويمكن استقبالها عبر التردد Intelsat 902 62°E -11555 H 30000.

موعد مباراة باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية مباراته ضد مونبيليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديز.

في خط الوسط: زائير إيمري - فيتينها - فابيان رويز.

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ماركو أسينسيو - باركولا.

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