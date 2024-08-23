جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية

تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني وترتيب الهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية من المسابقة..

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى

1- سيلتا فيجو - برصيد 3 نقاط.

2- برشلونة - برصيد 3 نقاط.

3- رايو فاليكانو - برصيد 3 نقاط.

4- بلد الوليد - برصيد 3 نقاط.

5- فياريال - برصيد نقطة.

6- لاس بالماس - برصيد نقطة.

7- إشبيلية - برصيد نقطة.

8- أتلتيكو مدريد - برصيد نقطة.

9- جيرونا - برصيد نقطة.

10- خيتافي - برصيد نقطة.

11- ريال مايوركا - برصيد نقطة.

12- ليجانيس - برصيد نقطة.

13- ريال بيتيس - برصيد نقطة.

14- أوساسونا - برصيد نقطة.

15- ريال مدريد - برصيد نقطة.

16- أتلتيك بلباو - برصيد نقطة.

17- ألافيس - بدون نقاط.

18- ريال سوسيداد - بدون نقاط.

19- فالنسيا - بدون نقاط.

20- إسبانيول - بدون نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة – هدفين

2- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو – هدف

2- ياجو أسباس - سيلتا فيجو – هدف

2- رودريجو - ريال مدريد – هدف

2- فيدات موريكي - ريال مايوركا – هدف

2- هوجو دورو - فالنسيا – هدف

2- ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد – هدف

2- مارتن زوبيميندي - ريال سوسيداد – هدف

ريال مدريد

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني

الجمعة 23-8-2024

سلتا فيجو ضد فالنسيا - 8:00 مساء

إشبيلية ضد فياريال - 10:30 مساء

السبت 24-8-2024

أوساسونا ضد ريال مايوركا - 6:00 مساء

برشلونة ضد أتلتيك بلباو - 8:00 مساء

إسبانيول ضد ريال سوسيداد - 10:30 مساء

خيتافي ضد رايو فاليكانو - 10:30 مساء

الأحد 25-8-2024

ريال مدريد ضد بلد الوليد - 6:00 مساء

ليجانيس ضد لاس بالماس - 8:00 مساء

ألافيس ضد ريال بيتيس - 8:15 مساء

أتلتيكو مدريد ضد جيرونا - 10:30 مساء

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