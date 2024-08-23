جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية
تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني وترتيب الهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية من المسابقة..
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى
1- سيلتا فيجو - برصيد 3 نقاط.
2- برشلونة - برصيد 3 نقاط.
3- رايو فاليكانو - برصيد 3 نقاط.
4- بلد الوليد - برصيد 3 نقاط.
5- فياريال - برصيد نقطة.
6- لاس بالماس - برصيد نقطة.
7- إشبيلية - برصيد نقطة.
8- أتلتيكو مدريد - برصيد نقطة.
9- جيرونا - برصيد نقطة.
10- خيتافي - برصيد نقطة.
11- ريال مايوركا - برصيد نقطة.
12- ليجانيس - برصيد نقطة.
13- ريال بيتيس - برصيد نقطة.
14- أوساسونا - برصيد نقطة.
15- ريال مدريد - برصيد نقطة.
16- أتلتيك بلباو - برصيد نقطة.
17- ألافيس - بدون نقاط.
18- ريال سوسيداد - بدون نقاط.
19- فالنسيا - بدون نقاط.
20- إسبانيول - بدون نقاط.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى
1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة – هدفين
2- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو – هدف
2- ياجو أسباس - سيلتا فيجو – هدف
2- رودريجو - ريال مدريد – هدف
2- فيدات موريكي - ريال مايوركا – هدف
2- هوجو دورو - فالنسيا – هدف
2- ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد – هدف
2- مارتن زوبيميندي - ريال سوسيداد – هدف
مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني
الجمعة 23-8-2024
سلتا فيجو ضد فالنسيا - 8:00 مساء
إشبيلية ضد فياريال - 10:30 مساء
السبت 24-8-2024
أوساسونا ضد ريال مايوركا - 6:00 مساء
برشلونة ضد أتلتيك بلباو - 8:00 مساء
إسبانيول ضد ريال سوسيداد - 10:30 مساء
خيتافي ضد رايو فاليكانو - 10:30 مساء
الأحد 25-8-2024
ريال مدريد ضد بلد الوليد - 6:00 مساء
ليجانيس ضد لاس بالماس - 8:00 مساء
ألافيس ضد ريال بيتيس - 8:15 مساء
أتلتيكو مدريد ضد جيرونا - 10:30 مساء
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