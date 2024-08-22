مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025

تنطلق مساء غد الجمعة، منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، والتي تستمر من غد وحتى الأحد المقبل.

ويستعرض الموجز في السطور التالية مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز..

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني

الجمعة 23-8-2024

سلتا فيجو ضد فالنسيا - 8:00 مساء

إشبيلية ضد فياريال - 10:30 مساء

السبت 24-8-2024

أوساسونا ضد ريال مايوركا - 6:00 مساء

برشلونة ضد أتلتيك بلباو - 8:00 مساء

إسبانيول ضد ريال سوسيداد - 10:30 مساء

خيتافي ضد رايو فاليكانو - 10:30 مساء

الأحد 25-8-2024

ريال مدريد ضد بلد الوليد - 6:00 مساء

ليجانيس ضد لاس بالماس - 8:00 مساء

ألافيس ضد ريال بيتيس - 8:15 مساء

أتلتيكو مدريد ضد جيرونا - 10:30 مساء

ريال مدريد

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى

1- سيلتا فيجو - برصيد 3 نقاط.

2- برشلونة - برصيد 3 نقاط.

3- رايو فاليكانو - برصيد 3 نقاط.

4- بلد الوليد - برصيد 3 نقاط.

5- فياريال - برصيد نقطة.

6- لاس بالماس - برصيد نقطة.

7- إشبيلية - برصيد نقطة.

8- أتلتيكو مدريد - برصيد نقطة.

9- جيرونا - برصيد نقطة.

10- خيتافي - برصيد نقطة.

11- ريال مايوركا - برصيد نقطة.

12- ليجانيس - برصيد نقطة.

13- ريال بيتيس - برصيد نقطة.

14- أوساسونا - برصيد نقطة.

15- ريال مدريد - برصيد نقطة.

16- أتلتيك بلباو - برصيد نقطة.

17- ألافيس - بدون نقاط.

18- ريال سوسيداد - بدون نقاط.

19- فالنسيا - بدون نقاط.

20- إسبانيول - بدون نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة – هدفين

2- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو – هدف

2- ياجو أسباس - سيلتا فيجو – هدف

2- رودريجو - ريال مدريد – هدف

2- فيدات موريكي - ريال مايوركا – هدف

2- هوجو دورو - فالنسيا – هدف

2- ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد – هدف

2- مارتن زوبيميندي - ريال سوسيداد – هدف

اقرا ايضا..

اول ظهور لـ محمد عبد المنعم.. موعد ماتش نيس الفرنسي ضد انجيه

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة.. كواليس مثيرة