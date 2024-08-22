الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات الجولة الثانية وجدول الترتيب

يبحث عشاق وجماهير الساحرة المستديرة، عن مواعيد الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وكانت منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي انطلقت مساء الجمعة الماضية، لتشهد الجولة على منافسات قوية، ويأتي أبرزها فوز مانشستر سيتي حامل اللقب في القمة ضد تشيلسي.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد..

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

السبت 24 أغسطس 2024

برايتون ضد مانشستر يونايتد

2:30 ظهرًا - على ملعب فالمر

توتنهام ضد إيفرتون

5:00 مساء - على ملعب توتنهام هوتسبي

كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد

5:00 مساء - على ملعب سالهرست بارك

ساوثهامبتون ضد نوتنجهام فورست

5:00 مساء - على ملعب ساينت ماري

فولهام ضد ليستر سيتي

5:00 مساء - على ملعب كرافن كوتيج

مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون

5:00 مساء - على ملعب الاتحاد

أستون فيلا ضد أرسنال

7:30 مساء - على ملعب فيلا بارك

الأحد 25 أغسطس 2024

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد

4:00 عصرًا - على ملعب دين كورت

وولفرهامبتون ضد تشيلسي

4:00 عصرًا - على ملعب مولينيو

ليفربول ضد برينتفورد

6:30 مساء - على ملعب أنفيلد

الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

1- برايتون - 3 نقاط

2- ليفربول - 3 نقاط

3- آرسنال - 3 نقاط

4- مانشستر سيتي - 3 نقاط

5- أستون فيلا - 3 نقاط

6- برينتفورد - 3 نقاط

7- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط

9- بورنموث - نقطة واحدة

10- توتنهام هوتسبير - نقطة واحدة

11- نوتينغهام فورست - نقطة واحدة

12- ليستر سيتي - نقطة واحدة

13- وست هام يونايتد - بدون نقاط

14- كريستال بالاس - بدون نقاط

15- فولهام - بدون نقاط

16- ساوثهامتون - بدون نقاط

17- إبسويتش تاون - بدون نقاط

18- وولفرهامبتون - بدون نقاط

19- تشيلسي - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط

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