ينطلق مساء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد، وسط مواجهات نارية محتملة للأندية المنافسة.

ويرصد الموجز مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، والذي سينطلق اليوم الخميس…

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، والذي سينطلق مساء اليوم الخميس بمواجهة نارية بين التعاون ونظيره الفيحاء.

مواعيد مباريات الخميس 22 -8-2024

التعاون ضد الفيحاء

الساعة 7:10 مساء.

الرياض ضد الوحدة

الساعة 9:00 مساء.

النصر ضد الرائد

الساعة 9:00 مساء.

مواعيد مباريات الجمعة 23 - 8- 2024

ضمك ضد الخليج

الساعة 7:10 مساء.

العروبة ضد الأهلي

الساعة 9:00 مساء.

القادسية ضد الفتح

الساعة 9:00 مساء.

مواعيد مباريات السبت 24 -8-2024

الاتحاد ضد الخلود

الساعة 7:10 مساء.

الهلال ضد الأخدود

الساعة 9:00 مساء.

الشباب ضد الاتفاق

الساعة 9:00 مساء.

الدوري السعودي للمحترفين

صفقات الدوري السعودي حتى الآن

النصر: بينتو كريبسكي - أتلتيكو باراناينسي، سالم النجدي - الفتح

الأهلي: ألكساندر دا كوستا - فلومينسنسي البرازيلي

الاتحاد: حامد الغامدي – تمديد الإعارة لموسم إضافي، حامد الشنقيطي – انتقال حر، سعد آل موسى – تفعيل بند الشراء، أحمد الغامدي – تفعيل بند الشراء، عوض الناشري – تجديد عقد، طلال حاجي - تجديد عقد، حسام عوار - روما الإيطالي، صالح الشهري - الهلال، موسى ديابي - أستون فيلا، بريدراج رايكوفيتش - ريال مايوركا الإسباني

التعاون: سلطان مندش – الفيحاء، محمد الكويكبي – الاتفاق، متعب المفرج – الهلال، سلطان الفرحان – الاتحاد، فلافيو داسيلفا - طرابزون التركي، عبدالقدوس عطية - الوحدة ،فيصل الفجر - الوحدة

الاتفاق: مد الله العليان – الاتحاد، عبدالإله المالكي – الهلال، مارك روداك - فولهام، عبدالله مادو - النصر، أحمد الرحيلي - الرائد، مشعل الصبياني - الفيصلي، عبدالعزيز العليوة - النصر

الفتح لم يضم صفقات حتى الآن

الشباب: هارون كمارا – الاتحاد عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد

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