موقف الأهلي من احتراف كوكا حال تلقيه عرضًا احترافيًا

ارتبط اسم أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي الشاب، بالانتقال إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اهتمام نادي رين، لينافس زميله محمد عبد المنعم الذي اقترب من نيس.

حقيقة انتقال كوكا إلى الدوري الفرنسي

تداولت أنباء تفيد برغبة نادي رين الفرنسي في التعاقد مع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي في خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بعد تألق اللاعب أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي، مع منتخب مصر الأولمبي، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة، أولمبياد باريس 2024 الأخير والتي أقيمت في فرنسا.

وساهم كوكا بشكل كبير في وصول منتخب مصر الأولمبي إلى المربع الذهبي وخوضه مباراة الميدالية البرونزية قبل الخسارة أمام المغرب.

الأهلي ينفي رحيل كوكا إلى رين الفرنسي

ونفى مصدر من النادي الأهلي لـ “الموجز”، حقيقة رحيل أحمد نبيل كوكا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد المصدر أن النادي لم يتلق أي عروض احترافية تخص اللاعب في الفترة الأخيرة، وحقيقة الأمر أنها اجتهادات شخصية فقط لم ترتقي للمخاطبات والمفاوضات الرسمية حتى الآن.

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

موقف الأهلي من احتراف كوكا

وأكد المصدر أن الأهلي حال تلقيه عرضًا احترافيًا يليق باللاعب وبالنادي، ستقوم لجنة التخطيط بمنافشة العرض ماديًا، وعرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خاصة وأنه صاحب الرأي الأول في رحيل اللاعبين أو الصفقات الجديدة.

وأشار أن كوكا أصبح من أعمدة الفريق الأساسي في الفترة الأخيرة، ولكن إذا كانت رغبته الاحتراف وجاء العرض يليق به لن يقف النادي عائق أمام مستقبل لاعبيه.

صفقات الأهلي الصيفية 2024

وفي سياق اخر، اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط نادي فرينكفاروزي المجري وذلك لمدة 4 مواسم قادمة مقابل 900 ألف دولار في الموسم الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الثنائي يوسف أيمن معارًا من الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله من صفوف نادي سوتشي الروسي وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري.

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