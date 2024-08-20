موعد وصول محمد عبدالمنعم لفرنسا لإتمام انتقاله إلى نيس

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن موعد وصول محمد عبد المنعم لفرنسا لإتمام انتقاله إلى نادى نيس حيث قام بنشر منشوراً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتب فيه: “محمد عبد المنعم مدافع ⁧الأهلي‬⁩ يغادر إلى فرنسا غدا للانضمام إلى نادي نيس‬⁩”.

وأضاف سند:" يخضع محمد عبدالمنعم للكشف الطبي يوم الخميس قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة". وقد شهدت المفاوضات بين الناديين مناقشات طويلة استمرت بين مسئولي الأهلي والنادي الفرنسي.

قيمة صفقة احتراف عبدالمنعم

تتكلف خزائن نادي نيس 4 ملايين يورو للفوز بموافقة الأهلي علي الاستغناء عن خدمات اللاعب بجانب حصول الأحمر على مقابل مادي مليون يورو حال مشاركة اللاعب بشكل أساسي واحتلال الفريق مركزا متقدما في جدول الدوري الفرنسي بنهاية موسم 2024-2025.

ليكيب تكشف موعد ظهور عبدالمنعم مع نيس

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن توقيت ظهور محمد عبد المنعم مع نادي نيس وأشارت إلى أنه إذا سارت الأمور على النحو المطلوب فسينضم المدافع محمد عبد المنعم إلى تدريبات نيس بعد غد الخميس".

نيس ضد أنجيه بالدوري الفرنسي

تشهد الجولة الثانية من الدوري الفرنسي مواجهة بين فريق نيس و نادي أنجيه والمقرر لها السادسة مساء الأحد القادم ويتم نقل المباراة عبرشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي عبر قنواتها المشفرة.

وتلقي نادي نيس الهزيمة أمام أوكسير بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2024-2025.

وعلم “الموجز” أن النجم محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي قد أنهي كافة إجراءات سفرة إلى فرنسا لإتمام انتقاله إلى نادي نيس بعد إنهاء إدارة النادي الأهلي ونادي نيس تفاصيل الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة بالأهلي

يسعي مسؤولي الأهلي للتعاقد مع المغربي أشرف داري نجم نادي بريست الفرنسي وذلك في الصيف الجاري مع اقتراب رحيل محمد عبدالمنعم واستقر مسئولو الفريق الأحمرعلى حسم الصفقة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب بعد إعجابه بقدراته الفنية عقب رحيل عبد المنعم لـ نيس الفرنسي.

وفتح بالفعل مسئولو الأهلي مفاوضات شفهية مع وكيل اللاعب المغربي للاستفسارعن إمكانية انتقاله لصفوف الفريق في الفترة المقبلة الأمرالذي لقى قبولًا من داري.

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