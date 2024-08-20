كل ما يخص مشاركة بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

تستعد بعثة مصر لأصحاب القدرات الخاصة، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية الجارية بارالمبياد باريس 2024 في نسختها المقبلة.

موعد بارالمبياد باريس 2024 بمشاركة مصر

وستقام دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بارالمبياد باريس 2024، في الفترة بداية من الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ويسلط الموجز الضوء على تفاصيل مشاركة مصر في بارالمبياد باريس 2024..

بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

ستشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية باريس 2024 بـ 54 لاعبًا ولاعبة، على أن يمثلون البلاد في 10 ألعاب مختلفة وصعبة وهم..

- ألعاب القوى (سباق 100م): لاعبان

- البوتشي (الكرة الحديدية): لاعب ولاعبة ( محمود نبوي - هناء علام )

- رفع الأثقال: 11 لاعبين (محمد المنياوي وزن - 59 كيلوجراما رجال - شريف عثمان وزن -65 كيلوجراما رجال - محمد صبحي وزن -88 كيلوجراما رجال - طه عبد المجيد وزن -54 كيلوجراما رجال - عمرو مسعد وزن +107 كيلوجرامات رجال - رحاب أحمد وزن - 55 كيلوجراما سيدات - إيناس الجبالي وزن - 41 كيلوجراما - فاطمة محروس وزن - 61 كيلوجراما سيدات - صفاء محمد وزن - 79 كيلوجراما سيدات - راندا تاج الدين وزن - 86 كيلوجراما سيدات - نادية فكري وزن +86 كيلوجراما سيدات)

بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

جول بول: منتخب 6 لاعبين

- باراكانوي: لاعب ولاعبة 200 متر

- التجديف: لاعب ولاعبة

- الكرة الطائرة: منتخب 12 لاعب

- السباحة: لاعبان ولاعبة

- تنس الطاولة: 5 لاعبين و6 لاعبات

- التايكوندو: لاعب ولاعبة

- الفروسية: لاعب واحد

تاريخ مشاركات مصر في بارالمبياد باريس 2024

وحققت البعثات المصرية في تاريخ مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الصيفية الصيفية: 103 ذهبية - 67 فضية - 67 برونزية - 237 ميدالية

موعد سفر بعثة مصر للمشاركة في بارالمبياد باريس 2024

من المقرر أن تنطلق بعثة مصر في الانطلاق إلى العاصمة الفرنسية باريس بداية من غد الأربعاء، على أن يسافر منتخب الكانوي مطلع سبتمبر المقبل.

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