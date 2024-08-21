الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى رين الفرنسي.. مفاجأة

تداولت أنباء تفيد برغبة نادي رين الفرنسي في التعاقد مع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بعد تألق اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد باريس الأخير الذي أُقيم في فرنسا.

منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي البطولة العالمية قبل أن يخسر أمام فرنسا، وفيما بعد خاض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع "لقاء البرونزية" والتي خسرها أمام المنتخب المغربي.

الأهلي ينفي رحيل نجمه للدوري الفرنسي

مصدر داخل النادي الأهلي أكد عدم تلقي النادي أي عروض خارجية بشأن انتقال كوكا، وأشار إلى أنه في حال ورود عرض رسمي، ستقوم إدارة الفريق بالنظر فيه بعد استشارة المدير الفني مارسيل كولر ومعرفة التفاصيل المالية المقدمة للاعب.

أحمد نبيل كوكا

إدارة النادي الأهلي بدأت في مناقشة إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

حدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بداية سبتمبر كتاريخ لبدء فترة الإعداد في القاهرة، ومن المقرر أن تتم هذه الإعدادات على مرحلتين، الأولى في استاد مختار التتش، والثانية خلال معسكر خارجي يتضمن عدة مباريات ودية بمستويات متنوعة.

النادي الأهلي يستعد لانطلاقته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني والمريخ جوبا بطل جنوب السودان في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تُقام مباراة الإياب في القاهرة في 21 سبتمبر.

فريق المريخ جوبا من جنوب السودان فاز على جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

صفقات الأهلي الصيفية 2024

وعلى سياق اخر اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط نادي فرينكفاروزي المجري وذلك لمدة 4 مواسم قادمة مقابل 900 ألف دولار في الموسم الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الثنائي يوسف أيمن معارًا من الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله من صفوف نادي سوتشي الروسي وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري.

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