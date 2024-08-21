الأهلي يرد على أنباء رحيل إمام عاشور بعد العرض الخيالي.. خاص

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب إمام عاشور نجم وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في الصيف الحالي.

وارتبط اسم إمام عاشور بإمكانية الرحيل عن صفوف النادي الأهلي نحو الدوري السعودي مقابل 5.5 مليون دولار وذلك بعد تألقه مع الفريق القاهري في الموسم الماضي.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي وذلك بمقابل مالي يصل قيمته نحو 3 ملايين دولار لتعزيز صفوف الفريق الأحمر.

الأهلي يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن إمام عاشور ليس للبيع داخل النادي الأهلي مهما كانت الإغرات المالية المعروضة على إدارة الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي يرفض بشكل قاطع ونهائي فكرة رحيل إمام عاشور وهو الأمر الذي يتوافق معه إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب نظرًا لأهمية اللاعب.

إمام عاشور

وأشار المصدر أن هناك بالفعل عرضًا من شركة تسويق عالمية إماراتية قد عرضت فكرة رحيل إمام عاشور عن صفوف الأهلي مقابل 5.5 مليون دولار الأمر الذي قوبل بالرفض التام من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

كولر يرفض رحيل خالد عبد الفتاح من الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رغبته في الاحتفاظ بخالد عبد الفتاح، ظهير أيمن الفريق، خلال الموسم الجديد.

ورفض بحزم التفاوض حول أي عروض تهدف لرحيل اللاعب عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من تلقيه عروضًا متعددة مؤخرًا.

وقد تلقى خالد عبد الفتاح عروضًا محلية للانتقال خارج الأهلي هذا الصيف، وبعد استطلاع رأي كولر، تم التأكيد على بقاء اللاعب نظرًا لدوره الهام وأدائه المثمر في اللحظات الحاسمة التي يعتمد عليه خلالها، بالإضافة إلى تفانيه في التدريبات وسلوكه الحسن عند عدم مشاركته في المباريات.

على الرغم من اهتمام عدة أندية محلية بضم خالد عبد الفتاح هذا الصيف، مثل سموحة وزد، إلا أن كولر قرر بحزم عدم السماح برحيل اللاعب في هذا الموسم الصيفي، وأغلق الباب أمام أي عروض قد تأتي.

يُذكر أن الأهلي انضم إلى صفوفه خالد عبد الفتاح قادمًا من سموحة، ويتمتع اللاعب بمهارات تمكنه من اللعب في عدة مراكز مثل الجبهة اليمنى وقلب الدفاع والظهير الأيسر.

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