مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-8-2024 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس حيث ستقام مجموعة من المباريات في مختلف البطولات الرياضية وتعتبر أبرزها مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وبيراميدز ضد الجونة والإسماعيلي ضد سموحة وسيراميكا ضد زد في بطولة كأس مصر.

كما تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا عدة مباريات في مقدمتها مباراة دينامو كييف ضد سالزبورج ومالمو ضد سبارتا براج وميتيلاند ضد سلوفان.

و فيما يلي تفاصيل مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

‏‎مواعيد مباريات اليوم بـ كأس مصر

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة نادي الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر.

يلتقي الفائز من مباراة فريق الزمالك ضد طلائع الجيش مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



تنقل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة

تنطلق مباراة بيراميدز ضد الجونة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ"8" لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الجونة

تنقل مباراة بيراميدز ضد الجونة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد سموحة

يلتقي فريق الإسماعيلي في السادسة مساء اليوم الأربعاء نظيره سموحة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر و تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويسبقها استوديو تحليلى.

موعد مباراة سيراميكا ضد زد

يلتقي فريق سيراميكا في السادسة مساء اليوم الأربعاء نظيره زد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر و تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ويسبقها استوديو تحليلى.

مباريات دوري أبطال أوروبا

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا عدة مباريات وهي..

مباراة دينامو كييف ضد سالزبورج - 10 مساء - beIN Sports HD 3

مباراة ميتيلاند ضد سلوفان - 10 مساء - beIN Sports HD 4

مباراة مالمو ضد سبارتا براج - 10 مساء - beIN Sports HD 2

مباراة يونج بويز ضد جالطة سراي- 10 مساء - beIN Sports HD 1

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