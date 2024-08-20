القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

يترقب عشاق كرة القدم مباراة نادي الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش المقرر لها مساء غد الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر وقد غادر جوميز القاهرة من أجل قضاء إجازته حيث سيقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي معاونيه مباريات كأس مصر.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة نظيره طلائع الجيش بكأس مصر وكان الفريق قد أنهي مشواره بالدوري بالتعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

تنطلق مباراة فريق الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر وقرر الجهاز الفني للزمالك خوض كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين وليس بالقائمة الكاملة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



تنقل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الفائز من الزمالك والطلائع يواجه الفائز من سموحة والإسماعيلي

يلتقي الفائز من مباراة فريق الزمالك ضد طلائع الجيش مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد شحاتة - مصطفى الزناري - محمد عاطف.

خط الوسط: مهاب ياسر- زياد كمال - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: ناصر منسي - شيكابالا - سيد عبدالله نيمار.

تاريخ لقاءات الزمالك ضد طلائع الجيش

يتفوق نادي الزمالك في تاريخ لقاءاته مع طلائع الجيش حيث التقيا فى 38 فاز الزمالك في 22 لقاء بينما حقق فريق الطلائع 9 انتصارات وانتهت 7 مواجهات بالتعادل و سجل هجوم القلعة البيضاء 73هدف في مرمي الطلائع بينما تلقت شباكه 39 هدف.

اقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى