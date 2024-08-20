قميص رونالدو منغمس بدماء طفل فلسطيني ، صورة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ( فيديو)

على مدار 10 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة وسقوط الاف المصابين والشهداء بشكل يومي معظمهم من النساء والأطفال، تدواول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تدمي القلوب لطفل فلسطيني غارق في الدماء مرتديا قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب قصف الاحتلال للقطاع.

إصابة طفل فلسطيني في غزة مرتديا قميص رونالدو

وأصيب الطفل الفلسطيني كريم أبو هولي في قصف منزل جيرانه أثناء لعب كرة القدم مرتديا قميص اللاعب البرتغالي بصفوف فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، في دير البلح وسط قطاع غزة.

الطفل الفلسطيني كريم أبو هولي



وظهر الطفل في أحد الفيديوهات المتداولة، محمولا من قبل أحد الأشخاص وهو يهرول به إلى داخل المستشفى من أجل تقديم الإسعافات الأولية له من أجل انقاذ حياتهخاصة انه كان غارقا في الدماء.

الطفل كريم أبو هولي أصيب في قصف الاحتلال الصهيوني المجرم أثناء لعبه كرم القدم في الشارع شرق دير البلح وسط القطاع

فهل يمكن ان ينسى كلا والف كلا

"فويل للصهيونية من الجيل القادم "#فلسطين #غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله #غزة_ابادة_جماعية pic.twitter.com/SRRR466k7H — عبدالله محمدالهاشمي (@RqzLTb) August 19, 2024

قميص رونالدو غارق بدماء طفل فلسطيني

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين واحدة لرونالدو بقميص النصر الأصفر وهو مستلق على الأرض ويتألم جراء تعرضه للإصابة في إحدى المباريات، وصورة أخرى للطفل الفلسطيني المصاب بنيرات الاحتلال -كريم أبو هولي - وهو مستلق أيضا على الأرض وقميصه باسم رونالدو مغمس بالدماء.

كريستيانو لاعب النصر السعودي لكرة القدم

الطفل الفلسطيني المصاب كريم أبو هولي #stop_the_war pic.twitter.com/mtVOGXdOY9 — hani abu rezeq (@hanirezeqhotma1) August 19, 2024

اخر إحصائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وكانت قد نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء اخر احصائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 اكتوبر الماضي لليوم ال 319 على التوالي.

ولفت بيان الصحة الفلسطينية الي أنالاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيد و 114 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشار البيان الي ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 40173 شهيد و 92857 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



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