لإنهاء حرب غزة.. السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في العلمين الجديدة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة العلمين الجديدة، لبحث آخر التطورات في قطاع غزة ومباحثات وقف إطلاق النار.

وقد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارِج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

الشراكة الاستراتيجية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اطلع عليه الموجز أن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة.

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وقد أطلع الوزير "بلينكن" السيد الرئيس، في هذا السياق، على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعرباً عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.

إنهاء الحرب في غزة

وحرص السيد الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته، ومشيراً إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.

يذكر أن بلينكن كان قد وصل في وقت سابق إلى مدينة العلمين الجديدة في زيارة لاستكمال المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد زياته إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق إلى قطر في إطار جولاته بالمنطقة.

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