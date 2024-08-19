وزير الخارجية الأمريكي يُحذر: مفاوضات غزة ربما آخر فرصة للتوصل إلى هدنة

وزير الخارجية الأمريكي.. تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حالة من الغموض، في ظل عدم مشاركة حماس فيها، وفي إطار ذلك قام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة لـ إسرائيل.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل جولة وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وأبرز المباحثات التي عقدها بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو

ومن جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي، في مكتبه بالقدس المحتلة.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فسيعقد بلينكن اجتماعًا مع وزير الدفاع بحكومة الاحتلال، يوآف جالانت، في الساعة 4:10 مساءً في تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو إنه بعد اجتماعه الفردي مع بلينكن، سيعقد اجتماعًا موسعًا.

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الإسرائيلي

مباحثات وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الإسرائيلي

كما التقي وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وتناولت المباحثات آخر ما توصلت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وقال بلينكن: إن المفاوضات الحالية بشأن هدنة غزة ربما آخِر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إنها لحظة حاسمة، على الأرجح، أفضل، وربما آخر فرصة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين".

ووجه وزير الخارجية الأمريكي رسالة هامة لـ إسرائيل وحماس، مفادها ضرورة التوصل إلى هدنة في غزة، قائلًا: "حانَ الوقت لكي نتأكد من عدم اتخاذ أي طرف خطوات قد تُخرج العملية عن المسار".

الرئيس الإسرائيلي يتهم حماس بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

وفي نفس الصدد، اتهم الرئيس الإسرائيلي حماس بشكل مباشر، بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وقال: "يتعين على الناس أن يفهموا أن الأمر يبدأ برفض حماس المضي قدمًا في المفاوضات.

وأضاف: "نحن ببساطة لا نزال نأمل بشدة أن نتمكن من المضي قدماً في المفاوضات التي يجريها الوسطاء".

وتابع:"لا يوجد هدف إنساني أعظم، ولا توجد قضية إنسانية أعظم، من إعادة رهائننا إلى ديارهم".

آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

الجدير بالذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات التي استمرت يومين في قطر، اختتمت دون تحقيق تقدم كبير؛ لكن من المقرر استئناف المفاوضات في القاهرة خلال الأسبوع الحالي.

وتعليقًا علي مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قال نتنياهو، أمس الأحد، إن إسرائيل تجري مفاوضات وليس تنازلات، زاعما أن حركة حماس متمسكة برفضها.

وأضاف نتنياهو أنه يتمسك بشكل قوي بالشروط التي وضعها في المفاوضات، مشيرًا إلى أنها "حيوية لأمن إسرائيل".

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