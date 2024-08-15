انطلقت في الدوحة.. ما مصير مفاوضات وقف إطلاق النار بعد تغيب حماس؟

مفاوضات وقف إطلاق النار.. شهدت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تطورات جديدة، حيث انطلقت اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، بدون مشاركة حركة حماس، وسط حالة من الغموض حول مصير المفاوضات.

وتأتي مفاوضات وقف إطلاق النار بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتي انطلقت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تغيب حركة حماس.

قطاع غزة

تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار

ووسط تغيب حماس عن مفاوضات وقف إطلاق النار، يُشارك الوفد الإسرائيلي كاملًا وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سفر الوفد كاملًا بعدما أمر بسفر رئيس الموساد دافيد برنيا فقط، وعن إسرائيل يحضر رئيسا جهازي الموساد وشين بيت دافيد برنيع ورونين بار إضافة إلى مسؤول ملف الرهائن والمفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون والمستشار السياسي عوفير فالك، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويحضر مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك عن الجانب الأمريكي.

كما يُشارك في الاجتماع أيضًا كل من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى الوفد المصري.

تغيب حماس عن مفاوضات وقف إطلاق النار

وفي نفس الصدد، قالت حركة حماس، أمس الأربعاء، إنها لن تُشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

ويعود أسباب تغيب حماس عن مفاوضات وقف إطلاق النار إلى تشكيكها في فرص تحقيق نتائج حقيقية من خلال المحادثات وألقت باللوم على إسرائيل في تعثرها.

علي الجانب الآخر، قال نتنياهو إن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس هو العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

المسجد الأقصي

مصير مفاوضات وقف إطلاق النار

ومن جانبها، قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة ستستمر لمدة يومين بهدف سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت واشنطن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيحد من تنامي فرص اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن الوسطاء الثلاثة قد دعوا في بيان مشترك إسرائيل وحماس لاستئناف محادثات الهدنة في 15 أغسطس إما في الدوحة أو القاهرة لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

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