بالساعة الآن.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري 2024

يستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء 14 أغسطس، حيث ستُقام مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات الرياضية، وتعتبر أبرزها مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين ريال مدريد وأتالانتا، فيما يلي تفاصيل مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها:

‏‎مواعيد مباريات الاهلي



موعد مباراة الأهلي وإنبي

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد المقاولون العرب، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صدارته للدوري والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

‏‎مواعيد مباريات نادى الزمالك

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتائج إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب مع اقتراب الموسم من نهايته.

المباراة ستقام مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

ريال مدريد

موعد مباراة السوبر الأوروبي

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي

تُقام مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي 2024 اليوم الأربعاء، الموافق 14 أغسطس. ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ستحتضن مدينة وارسو البولندية هذا اللقاء المرتقب على ملعب "الوطني"، حيث يسعى ريال مدريد لإضافة لقب جديد إلى سجله الأوروبي، بينما يتطلع أتالانتا لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالسوبر الأوروبي.

النصر السعودي

موعد مباراة السوبر السعودي

موعد مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي



يواجه فريق النصر نظيره التعاون مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

ستكون هذه المباراة جزءًا من المواجهات الحاسمة في البطولة، حيث يسعى كلا الفريقين للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

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