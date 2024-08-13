«هيمشي ولا إيه»..كواليس نارية في جلسة زيزو ووالده مع حسين لبيب

عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووالده، لمناقشة العروض الاحترافية التي تلقاها اللاعب،وقد تركز النقاش حول العروض التي قدمتها الأندية من السعودية وقطر.

رحيل أحمد مصطفى زيزو

في الفترة الأخيرة، تلقى الزمالك عرضين رسميين لانتقال زيزو، الأول من نادي نيوم السعودي، والثاني من نادي العربي القطري. وقد شمل العرض الأول من نادي نيوم مبلغاً قدره 5 ملايين دولار، مع جدول دفع مقسم إلى 3.5 مليون دولار عند توقيع العقد، و1.5 مليون دولار أخرى في بداية يناير المقبل، إلا أن حسين لبيب رفض هذا العرض، مطالباً برفع القيمة الإجمالية.

عرض نادي نيوم والعربي القطري لـ زيزو

أما العرض الثاني فكان من نادي العربي القطري، الذي قدم في البداية مبلغ 3 ملايين دولار، ثم رفع عرضه إلى 4 ملايين دولار ورغم ذلك، لم يكن هذا المبلغ كافياً بالنسبة لإدارة الزمالك.

حقيقة رحيل أحمد مصطفى زيزو

خلال الجلسة، أعرب والد زيزو عن تأييده لبقاء اللاعب في الزمالك، مشيراً إلى أن النادي يمكن أن يستفيد مادياً بشكل أفضل إذا بقي اللاعب حتى نهاية الموسم.

وأوضح أن زيزو يملك الحق في التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، عند انتهاء عقده مع الزمالك، مما يعني أن النادي قد يفقد فرصة الاستفادة مادياً من انتقاله في حال لم يتم بيعه الآن.

بدوره، طلب حسين لبيب من زيزو ووالده أن يكون العرض القادم من الأندية 8 ملايين دولار، وهو المبلغ الذي يعتبره مناسباً للموافقة على رحيل اللاعب.

رحيل أحمد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر

يأتي هذا الطلب في إطار حرص إدارة الزمالك على تحقيق أقصى استفادة مادية من أي صفقة انتقال، خاصة في ظل قرب انتهاء عقد اللاعب.

في النهاية، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من المفاوضات بين الزمالك والأندية المهتمة بضم زيزو، في ظل حرص النادي على تحقيق أعلى قيمة مالية في حال انتقال اللاعب، مع الحفاظ على مصلحته في المنافسات المحلية والقارية.

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