رفعت جديد.. ماجد هاني يتعرض لإغماء مفاجئ خلال مباراة بلدية المحلة والجونة

شهدت مباراة بلدية المحلة والجونة، المقامة حالياً على استاد خالد بشارة ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز، حادثة طارئة عندما تعرض ماجد هاني، لاعب بلدية المحلة، للإغماء، وقد استدعت الحالة دخول سيارة إسعاف لنقل هاني إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

إغماء ماجد هاني لاعب بلدية المحلة

تشكيل الفريقين:

تشكيل بلدية المحلة

- حراسة المرمى: أحمد حسين.

- خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، نور الزمان الزموري، أحمد العش، أحمد رضا.

- خط الوسط: بينجامين، ماجد هاني، عبدالرحمن سمانة.

- خط الهجوم: إبراهيم شتا، محمد أشرف، حسام أشرف.

ماجد هاني لاعب بلدية المحلة

تشكيل الجونة

-حراسة المرمى: صبحي سليمان.

- خط الدفاع: صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، إليو جاتا، محمد الدغيمي.

- خط الوسط: نور السيد، عبد الجواد طالب، رضا صلاح.

- خط الهجوم: أشرف مجدي، أرنو راندريانانتيناينا، سيف شيكا.

ترتيب الفريقين في الدوري:

بلدية المحل يحتل الفريق المركز الـ16 في جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعد خوض 32 مباراة. حقق الفريق 7 انتصارات، 6 تعادلات، و17 هزيمة، مسجلاً 28 هدفاً بينما استقبلت شباكه 61 هدفاً.

بينما الجونة يقع في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، بعد 32 مباراة. حقق الفريق 7 انتصارات، 12 تعادلاً، و13 هزيمة، مسجلاً 29 هدفاً واستقبلت شباكه 43 هدفاً.

سقوط ماجد هاني

تجري المباراة في سياق مهم للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحسين موقفه في جدول الدوري. بلدية المحلة يأمل في تحسين مركزه للهروب من منطقة الهبوط، بينما الجونة يسعى لضمان مركز أفضل وتفادي الانزلاق إلى الأسفل.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الأهلى 84 نقطة من 32 مباراة

بيراميدز 76 نقطة من 33 مباراة

الزمالك 55 نقطة من 32 مباراة

المصري 52 نقطة من 32 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ وسام أبو على ، الأهلى، 18 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 17 هدفا

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدفا

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدفا

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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