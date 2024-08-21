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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

محمد الشناوي هو الأفضل في دوري nile لموسم 2023-2024، ما القصة ؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي

اعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأربعاء محمد الشناوي حارس النادي الاهلي ومنتخب مصر هو الأفضل في دوري nile لموسم 2023-2024 بتصويت الجماهير .

الشناوي الأفضل في دوري nile لموسم 2023-2024


وأجرت رابطة الاندية المحترفة تصويتا عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " للاستفتاء على أفضل حارس خلال بطولة الدوري 2023- 2024 .

 

محمد الشناوي

وكان من بين الحراس المشاركين في الاستفتاء  محمد الشناوري حارس مرمى النادي الأهلي ،  و" احمد الشناوي " حارس مرمى فريق بيراميدز ، و الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة ، والمهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري .

 

الشناوي يتفوق على منافسيه في الحصول على لقب الأفضل خلال موسم 2023- 2024

وعقب انتهاء ، أعلنت رابطة الأندية فوز محمد الشناوي واختياره كأفضل حارس مرمى بعد تفوقه على الثلاثي بنسبة تصويت 93.6% من اصوات الجمهور المشارك في الإستفتاء .
وأسدل الستار على منافسات  الدوري المصري –دوري nile  - 2023-2024، بعدما أقيمت أخر مبارياته الاحد الماضي ، وإعلان فوز النادي الاهلي بالبطولة للمرة 44 في تاريخه، قبل انتهاء المسابقة بـ 3 جولات كاملة.

 

حارس الأهلي محمد الشناوي

حقيقة رحيل الشناوي عن الاهلي

وكانت قد اشارت تقارير مؤخرا الي ان الحاري محمد الشناوي صاحب الـ 35 عام ، يقترب من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي ورفض اي عقود خارجية مقدمه للاعب للرحيل عن المارد الاحمر ، نافيا ما تردد حول اقتراب الشناوي  من الرحيل بنهاية الموسم الجاري لأحد الدوريات الخليجية .
 

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