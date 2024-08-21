اعرف موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.. عودة لـ دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.. يستعرض لكم "الموجز" موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة وذلك بعد ختامه بطولة الدوري المصري موسم 2023/2024 عقب تتويجه باللقب الـ44 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استعدادته لتطلعه نحو منافسات الموسم القادم، وذلك بعد اكتمال مشواره في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، والذي تُوج فيه بـ4 ألقاب.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي اليوم منافسه فاركو الثلاثاء، فى دور الستة عشر لكأس مصر إلا أن المارد الأحمر قد اعتذر عن استكمال المسابقة المحلية.

الأهلي يعتذر عن كأس مصر

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري، على أن يتولى سامي قمصان قيادة الفريق لحين عودته.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وحافظ الفريق القاهري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي وتعتبر هذه المرة السادسة التي يحسم خلالها الفريق القاهري اللقب عقب انتهاء المسابقة بـ3 جولات.

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية وكان كاف قد أعلن استثناء الفريق الأحمر خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الفريق القاهري لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان).

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ونقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة والتي ينتظرها المارد الأحمر من كافة أنحاء العالم.

موعد مباراة الأهلي القادمة ستكون مام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) في 14 سبتمبر القادم خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة فى 21 سبتمبر.

وستذاع مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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