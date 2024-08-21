هل يوافق الأهلي على رحيل حسين الشحات؟.. مصدر يوضح

حسم مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الإدارة الحمراء من رحيل حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم حسين الشحات جناح النادي الأهلي مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك في ظل تلقيه عددًا من العروض الخليجية للظفر بخدماته.

وتلقى حسين الشحات عرضًا قويًا من أحد أندية الدوري السعودي من أجل التعاقد معه مقابل 4 ملايين دولار على سبيل الإعارة مقسمة بينه وبين القلعة الحمراء.

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن هناك رفض تام من جانب إدارة النادي الأهلي بشأن رحيل الشحات عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري خاصًة أنه يعتبر ركيزة أساسية في الفريق.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قد أخطر مسؤولي القلعة الحمراء بعدم التفريط في حسين الشحات بشكل نهائي الأمر الذي يتوافق عليه أيضًا لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار.

حسين الشحات

وأوضح المصدر أن الشحات كان يرغب بالفعل في خوض تجربة الاحتراف ولكن هناك إصرار داخل الفريق القاهري بعدم التفريط بخدماته في ظل البطولات القادمة لبطل أفريقيا.

10 أيام تضع الأهلي والزمالك في مأزق

يبقى عشرة أيام فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية التي تنظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي بدأت في الأول من أغسطس وتنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

يحق للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية تسجيل صفقاتها الجديدة قبل نهاية أغسطس، لتكون مؤهلة للمشاركة في مباريات دور الـ32 من تلك البطولات.

إذا تأخر تسجيل اللاعبين الجدد، فإن الأندية ستفقد الفرصة في الاستفادة من تلك الصفقات الجديدة في مباريات المراحل التالية من البطولات الإفريقية.

يتعين على الأهلي والزمالك إتمام صفقاتهم بأسرع وقت ممكن من أجل الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي المقررة في 27 سبتمبر في السعودية.

نجح الأهلي في إتمام صفقتين جديدتين، يوسف أيمن ويحيى عطية الله، ويمكن لهما المشاركة في السوبر الإفريقي بشرط إتمام إجراءات تسجيلهم.

بينما يعمل الناديان بسرعة لإنهاء باقي الصفقات خلال العشرة أيام المتبقية لضمان الاستفادة من جهود اللاعبين الجدد في المباراة المرتقبة.

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