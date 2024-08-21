يترقب عشاق الساحرة المستديرة من مختلف أنحاء العالم موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بمواجهة منتخب كاب فيردي في المواجهة الأولى، يليها مقابلة بوتسوانا بعد أيام قليلة.

وتزداد في الفترة الحالية محركات البحث على جوجل من قبل الجماهير المصرية لمعرفة موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة لها.

ويرصد لكم "الموجز" في السطور التالية موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر بتصفيات أمم |أفريقيا

ستنطلق موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

وستقام المواجهة يوم الجمعة المقبلة الموافق 6 من شهر سبتمبر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية وفقًا لما أعلنته الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وستنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر القادمة في تصفيات كأس أمم أفريقيا نسخة 2025 وذلك في ظل حصولها على حق إذاعة كافة المنافسات التي ينظمها "كاف" سواء أندية أو منتخبات.

إجراء جديد من حسام حسن مع منتخب مصر

استلم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تقارير فنية شاملة حول منافسي الفراعنة في المعسكر القادم، حيث ينتمي المنتخب الوطني إلى المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، ويشارك فيها مع منتخبات كاب فيردي، بوتسوانا، وموريتانيا.

وقد توصل الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى توافق كبير حول اللاعبين المحترفين الذين سيتم دعوتهم للمعسكر القادم استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

من بين اللاعبين المحددين كل من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي، ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة.

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