نجم الزمالك يرد على حقيقة انفعاله وإلقاء قميص النادي أرضًا

كشف مهاب ياسر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الساعات الأخيرة، حول انفعاله بعد خسارة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

واقعة مهاب ياسر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش

ويستعرض الموجز تفاصيل أزمة لاعب الزمالك..

شهدت مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، واقعة غريبة من اللاعب مهاب ياسر.

وانفعل مهاب ياسر عقب قرار استبداله من ملعب المباراة ضد طلائع الجيش، في الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء، وإشراك زياد كمال بدلا منه، وشوهد اللاعب وهو يلقي بأحد قمصان تدريبات الزمالك على أرض الملعب، كما رفض مصافحة مدربه أحمد مجدي، وهو ما أثار استياء الجماهير منه.

لاعب الزمالك يرد على شائعات تمرده

ونفى مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك تلك الإدعاءات، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:" أنا واحد طالع من ماتش متضايق أكيد أني اتغيرت، وعاوز ألعب وأكسب فرقتي لما اتبدلت اتعصبت بس ولا رميت تيشيرت ولا مسلمتش على حد".

وأضاف لاعب نادي الزمالك في تصريحاته:" أنا فضلت لابس التيشيرت أصلا ولما اتعصبت على الدكة رميت ازازة مايه وأي حاجة جمبي ولا في دماغي اللي في دماغكم خالص".

واختتم مهاب ياسر:" انتم ناس بتدور على أي مشكلة عشان تشبط فيها وخلاص، أنا مقصدش أي حاجة من دي خالص ولو أنتم فهمتم كده دي حاجة ترجعلكم".

مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك

موعد مباراة طلائع الجيش المقبلة في كأس مصر بعد الإطاحة بـ الزمالك

وتأهل فريق طلائع الجيش إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس مصر في نسختها الجارية، بعد الفوز الذي حققه على نظيره الزمالك بنتيجة 5 -3 بركلات الحظ الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما بـ إستاد السلام في دور الـ 16 للبطولة مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق، ليضرب موعداً مع الإسماعيلي في ربع النهائي.

اقرأ أيضًا..

الأهلي يرد على أنباء رحيل إمام عاشور بعد العرض الخيالي.. خاص

موعد وصول محمد عبدالمنعم لفرنسا لإتمام انتقاله إلى نيس