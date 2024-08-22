محمد أبو جبل في مصيدة تحديات 2024.. تبخر حلم الأهلي والطلاق

أعلن محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي ونجم منتخب مصر، رسميًا انفصاله عن زوجته خلال الساعات الأخيرة عبر منشور على حسابه في إنستجرام، حيث طلب من جمهوره عدم خرق خصوصيتهما وحذف الصور المشتركة.

هذا في حين أنّ محمد أبو جبل يستعد لخوض مرحلة تأهيله الثانية من إصابته بقطع الرباط الصليبي في قطر.

وينتظر محمد أبو جبل حصوله على التأشيرة لترتيب موعد السفر، فيما يعمل حاليًا على الحفاظ على لياقته البدنية وإتمام مرحلة التأهيل الأولى.

زوجة محمد أبو جبل تعلن انفصالهما

نشرت سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل، نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي، تصريحًا عبر "ستوري" على حسابها في إنستجرام في تعليق على شائعة انفصالهما التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

محمد أبو جبل

أكدت سمارة يحيى في تصريحها أن الانفصال بينها وبين محمد حدث منذ شهر، مشيرة إلى أن الإجراءات الخاصة بهذا الأمر تأخذ وقتًا وأنها ليس لها أي صلة به، مؤكدة أن الطلاق سيتم بشكل رسمي عندما يتم الانتهاء من الإجراءات، تمامًا كما تم الإعلان عن زواجهما.

وأضافت أن الأسباب والتفاصيل المتعلقة بهذا القرار تخصهما بشكل خاص، وطالبت بضرورة احترام خصوصيتهما، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه بالتراضي بينهما.

سر تعثر محمد أبو جبل من الانتقال لـ الأهلي

يواجه محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي، تحديات صعبة خلال عام 2024، حيث بدأت هذه التحديات بفشل انتقاله إلى النادي الأهلي في يناير الماضي.

تبع ذلك ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة في أبريل الماضي، بالإضافة إلى انفصاله عن زوجته في الوقت الراهن.

تجسدت أولى هذه الصعاب في فشل نقله إلى النادي الأهلي خلال يناير الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الأحمر أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا.

وسرعان ما أعلن النادي الأهلي عدم استكمال صفقة انتقاله، وهو ما جعله يبتعد عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أكد مصدر مقرب أن إدارة النادي الأهلي لـ “الموجز” أن أسباب التراجع عن فكرة ضم أبو جبل، وأن هذا القرار لا علاقة له بخسارة منتخب مصر أمام الكونغو.

إصابة محمد أبو جبل بـ الرباط الصليبي

وأكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إصابة حارس مرمى الفريق، محمد أبو جبل، بقطع في الرباط الصليبي بعد الكشف الطبي الذي أجراه تحت إشراف الطبيب الفريقي، الدكتور وليد عبد الرحمن.

أكد الرئيس أن التشخيص كشف إصابة أبو جبل بهذه الإصابة خلال مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في 18 أبريل الماضي.

منذ ذلك الحين، يغيب أبو جبل عن الملاعب ويواصل حاليًا برنامجه التأهيلي للعودة سريعًا إلى الملاعب واستئناف مسيرته الرياضية.

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