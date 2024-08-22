الأهلي يعلن كواليس اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط.. ماذا حدث؟

عقد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدة اجتماعات بدأت مع لجنة التخطيط الجديدة التي يترأسها مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة واللجنة.

تم التوافق خلال الاجتماع على استراتيجيات العمل المستقبلية والمهام الداعمة لقطاع الكرة.

تفاصيل اجتماعات مسؤولي الأهلي مع لجنة التخطيط

بعد مناقشة الملفات الأساسية، عُقد اجتماع طويل مع وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني وشطة مدير الأكاديمية، بحضور شادي محمد رئيس الكرة النسائية وخالد بيبو، المنسق العام، لتنسيق العمل بين القطاعات.

كما تم عقد اجتماع آخر مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة لمناقشة رؤيته للمرحلة القادمة.

واجتمعت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج لمتابعة تطورات انضمام اللاعبين وفق الرؤية الفنية.

في سياق متصل، بدأ الأهلي مناقشة إقامة معسكر خارجي للفريق الأول تحضيرًا للموسم الجديد، حيث حدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بداية فترة الإعداد في القاهرة بتاريخ 1 سبتمبر، مقسمة على مرحلتين، الأولى في استاد مختار التتش والثانية بمعسكر خارجي يتضمن عدة مباريات ودية.

الأهلي يستعد للانطلاقة الأفريقية في الموسم الجديد

يستعد الأهلي لانطلاقته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني والمريخ جوبا الجنوب سوداني في 14 سبتمبر خارج القاهرة، ومباراة الإياب في القاهرة في 21 سبتمبر.

وقد تأهل المريخ جوبا بالفعل بفوزه 1-0 على جورماهيا في مباراة الأحد ضمن التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال لموسم 2024-2025.

الأهلي يقترب من صفقة أشرف داري

تمت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في المحادثات بين النادي الأهلي وإدارة نادي استاد بريست الفرنسي، حيث تم التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدافع المغربي الدولي أشرف داري.

قام النادي الأهلي بجهود مكثفة خلال الأيام الماضية لإتمام صفقة انتقال أشرف داري من استاد بريست، وذلك لتعويض النقص في خط الدفاع بعد رحيل محمد عبدالمنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن أشرف داري أبدى استعداده للانضمام إلى القلعة الحمراء، حيث وقع بشكل إلكتروني موافقته على الانتقال لبطل أفريقيا، مما يمثل خبرًا سارًا لجماهير النادي.

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