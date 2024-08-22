اعرف موعد السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة من كافة أنحاء العالم موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة عقب التتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتوج فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه على حساب منافسه الترجي التونسي بهدف دون مقابل.

في المقابل استطاع نادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز بالتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية 2024 عقب فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

وضرب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك موعدًا ناريًا في السوبر الافريقي للمرة الثانية بعد نسخة عام 1994، والتي حسمها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

ويرصد لكم "الموجز" موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي حيث استقر "كاف" على إقامة اللقاء بصورة رسمية في شهر سبتمبر المقبل.

السوبر الافريقي- الأهلي والزمالك

وستنطلق مواجهة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، الموافق 27 من شهر سبتمبر القادم، على أراضي المملكة العربية السعودية وتحديدًا بملعب "المملكة أرينا" بالرياض في التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

يمكنكم متابعة مواجهة المارد الأحمر والفارس الأبيض في السوبر الافريقي عبر شاشة قنوات إم بي سي مصر المجانية والمفتوحة، بالإضافة إلى بي إن سبورتس القطرية والمشفرة.

ويعتبر الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من المسابقة القارية وذلك برصيد 8 ألقاب يليه الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات.

ويعد اتحاد العاصمة الجزائري آخر المتوجين بلقب كأس السوبر الافريقي عقب تغلبه على الأهلي بهدف دون رد.

واستطاع الفريق الكونغولي تي بي مازيمي الحصول على اللقب 3 مرات، وخلفه النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنييمبا النيجيري برصيد لقبين.

وحقق اللقب مرة واحدة كل من " الترجي التونسي- الوداد المغربي- نهضة بركان المغربي- أفريكا سبورتس الإيفواري- هارتس أوف أوك الغاني- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

أسيك ميموزا الإيفواري- المغرب الفاسي المغربي- وفاق سطيف الجزائري- مميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- اتحاد العاصمة الجزائري".

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