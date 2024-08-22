حقيقة عرض أحمد فتوح 15 مليون جنيه فدية لأسرة ضحية العلمين

نفت أسرة الشاب السيد الشبكي، الذي فارق الحياة جراء حادث دهس بواسطة سيارة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بشدة ما تم تداوله حول قبولهم بتلقي "الدية" مقابل التخلي عن مطالبهم القانونية.

وأكدت الأسرة في بيان صدر عنها أنها لا تدرس أو تناقش أي عروض بخصوص دية مالية، وأنها عازمة على مواصلة متابعة القضية حتى يتحقق العدل.

وأضافت الأسرة في بيانها: "مطلبنا ليس المال، بل هو تحقيق العدالة لفقداننا".

كان هذا التوضيح الذي أصدرته الأسرة ردًا على الشائعات التي تناقلت حول قبولهم عرضًا ماليًا للتنازل عن الدعوى، وأكدت أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة وأن موقفهم ثابت وواضح.

حقيقة دفع أحمد فتوح الدية لأسرة الشبكي

وكشف شنودة مكارم، المحامي الذي يمثل أسرة ضحية أحمد فتوح، حقيقة قبول أسرة الضحية للعزاء من قبل نجم الزمالك ومنتخب مصر، دون الاتفاق على قبول دية مالية.

وأكد مكارم، خلال تصريحات متلفزة ، أن أسرة الضحية استقبلت وفدًا من إدارة ولاعبي الزمالك، حيث طلبت فقط تقديم واجب العزاء دون مناقشة مواضيع أخرى مثل التسوية المالية أو طلب الدية.

أحمد فتوح

ونفى المحامي مكارم أن يكون هناك توافق بين أهل الضحية ونادي الزمالك على تعويض مالي بقيمة 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قرار التسوية يعتمد بشكل كامل على رغبة الأسرة وموافقتها، وأنهم لم يتخذوا أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

وأوضح أن أسرة ضحية أحمد فتوح تبحث فقط عن العدالة والقصاص، وأنها ترغب في أن يتم محاسبة المقصرين بشكل عادل ووفقاً للقانون، لكي يحالوا إلى العدالة بحسب ما يقتضيه القانون.

نجوم كرة القدم يزورون أحمد فتوح في محبسه

كشف مصدر أمني عن تفاصيل تواجد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، في قسم العلمين، حيث اتهم بدهس أحد الأشخاص، الذي يعمل كأمين شرطة، بسيارته أثناء عودته من الساحل الشمالي، مما أدى إلى احتجازه داخل القسم.

وقد قررت النيابة العامة إحالة اللاعب لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.

وصرح مصدر أمني في تصريحات لـ “الموجز” أنه تم نقل اللاعب أحمد فتوح يوم الاثنين الماضي إلى مرسى مطروح لحضور أولى جلسات المحاكمة الخاصة به، قبل أن يتم إعادته إلى قسم العلمين مرة أخرى.

وأوضح أنه خلال تواجده في قسم العلمين، تلقى اللاعب زيارات من عدة نجوم لكرة القدم، بما في ذلك ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور، وكذلك حارس مرمى مودرن سبورت، محمود عبد الرحيم جنش.

اقرأ أيضًا..

التفاصيل الكاملة حول مستقبل زيزو مع الزمالك.. والده كلمة السر

تفاصيل عقوبات انسحاب الأهلي من كأس مصر بعد خطاب اتحاد الكرة للزمالك