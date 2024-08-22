بالساعة.. جدول مواعيد أهم مباريات اليوم في كأس مصر والدوري السعودي

يقدم "الموجز" لكم جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في مختلف أنحاء العالم، وتضمن انطلاق أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين.

تقل مباريات اليوم الخميس بصورة كبيرة في ظل خوض عدد كبير من لقاءات الجولة الأولى في الدوريات الكبرى.

في الكرة المصرية، تتبقى بعض المباريات الهامة في كأس مصر لموسم 2023/2024، مع المباراة النهائية في دور السادس عشر.

وستنطلق اليوم عدد من لقاءات الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى حيث يواجه التعاون منافسه الفيحاء بينما يلاقي النصر نظيره الرائد.

مباريات اليوم في الدوري السعودي:

التعاون ضد الفيحاء: الساعة 7:10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC Sports 2 HD.

النصر ضد الرائد: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC Sports 1 HD.

مباريات اليوم في كأس مصر:

المصري البورسعيدي ضد فاركو: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي على قناة ON Time Sports 1 HD.

وكان الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر مساء أمس الأربعاء أمام منافسه طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية والإضافية.

مباريات اليوم في كأس ليبرتادوريس:

بالميراس ضد بوتافوجو: الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريفر بليت ضد تاليرس كوردوبا: الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهم مباريات اليوم في دوري نجوم قطر:

السد ضد العربي: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

الشمال ضد نادي قطر: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

الدحيل ضد أم صلال: الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "خليفة الدولي".

تذاع مباريات كأس مصر على قناة ON Sports 1، بينما تنقل بي إن سبورت القطرية مباريات دوري نجوم قطر وكأس ليبرتادوريس، وستنقل شبكة قنوات "SSC" السعودية مباريات دوري روشن.

اقرأ أيضًا..

التفاصيل الكاملة حول مستقبل زيزو مع الزمالك.. والده كلمة السر

تفاصيل عقوبات انسحاب الأهلي من كأس مصر بعد خطاب اتحاد الكرة للزمالك