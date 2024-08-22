جدول مواعيد مباريات اليوم.. عودة دوري روشن السعودي

يقدم لكم "الموجز" جدول مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 وذلك بمختلف أنحاء العالم والدوريات العالمية حيث ستنطلق أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين.

ومع خوض عدد أكبر من لقاءات الجولة الأولى في الدوريات الخمس الكبرى تقل مباريات بشكل كبير اليوم الخميس.

وتتبقى في الكرة المصرية عن موسم 2023/2024 بعض المباريات الهامة في مسابقة كأس مصر والتي تشهد المباراة الختامية في دور السادس عشر.

وستقام أيضًا مباريات الدوري السعودي حيث سيواجه التعاون نظيره الفيحاء بينما يلاقي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو منافسه الرائد.

مواعيد مباريات اليوم



وجاء مباريات اليوم في الدوري السعودي كالتالي:

التعاون ضد الفيحاء: تبدأ في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC sports 2 HD.

النصر ضد الرائد: في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC sports 1HD.

مباريات اليوم

التعاون ضد الفيحاء : في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC sports 1HD.



مباريات اليوم في كأس مصر

المصري البورسعيدي ضد فاركو: في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على قناة ON Time sports 1HD.

مباريات اليوم في كأس ليبرتادوريس

بالميراس ضد بوتافوجو: في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريفر بليت ضد تاليرس كوردوبا : في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهم مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

السد ضد العربي: في الثامنة والصنف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي المونديالي

الشمال ضد نادي قطر : في الثامنة والصنف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي المونديالي

الدحيل ضد أم صلال: في السادسة والنصف مساءً بتويت القاهرة على ملعب "خليفة الدولي.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

ستذاع مواجهات كأس مصر عبر عبر مجموعة قنوات أون سبورتس و هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات المسابقة المحلية هذا الموسم 2023/2024 وذلك علي قناة أون سبورتس 1.

في المقابل تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباريات بطولة دوري نجوم قطر وكأس ليبرتادورس كما ستنقل شبكة قنوات “ssc” السعودية مباريات درويروشن.

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